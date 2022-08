Ponte histórica de Roterdão já não vai ser desmontada para super-iate de Jeff Bezos passar

Afinal já não vai ser preciso remover uma secção da ponte histórica Koningshavenbrug, em Roterdão, nos Países Baixos, para deixar passar o super-iate do multimilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon. Em causa estavam os 40 metros de altura dos mastros da embarcação que impossibilitavam a sua passagem. A solução para o problema? Deixar passar o iate sem os problemáticos mastros, a serem montados a posteriori.

O navio, cuja propriedade tem sido atribuída a Bezos, deverá passar por estes dias na ponte “De Hef” ─ como é conhecida pelos locais ─ a caminho do Mar do Norte, confirmou a empresa Royal van der Wees, responsável pelo transporte, sem especificar a data, avança o El País. No início deste ano, a emissora Rijnmond noticiou que a construtora Oceanco ponderava pedir autorização à Câmara Municipal de Roterdão para remover temporariamente uma secção da ponte de 53 metros.

A notícia gerou polémica, com o presidente da Câmara Ahmed Aboutaleb a informar que a autarquia ia considerar todos os “factos”. Os custos da operação ficariam a cargo do construtor do navio. Todavia, tal autorização formal nem terá sido apresentada, já que o estaleiro encontrou outra solução.

Assim que chegar ao mar, o super-iate Y721 tornar-se-á a maior embarcação à vela do mundo com 127 metros. É também um dos maiores barcos alguma vez construídos pelo estaleiro Oceanco, propriedade de Mohamed al Barwani, um empresário de Omã. De acordo com o especialista, a construção representará um investimento de 430 milhões para Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 159 mil milhões de euros.

A passagem do navio na ponte “De Hef” é um espectáculo aguardado pelos locais ─ sempre que passam grandes barcos, a multidão reúne-se para assistir à subida e descida da estrutura da ponte. Quando estava em causa o desmantelamento da ponte, nas redes sociais incentivava-se que se atirassem ovos à passagem do navio em sinal de protesto pela preservação do monumento com grande simbolismo para a cidade.

A história da Koningshavenbrug recua até 1888 quando foram construídas as primeiras estruturas. No entanto, depois de alguns percalços (nomeadamente acidentes com barcos) e a Primeira Guerra Mundial, a estrutura projectada pelo engenheiro holandês Pieter Joosting só seria inaugurada em 1927. Feita em aço, é hoje um monumento nacional e foi recuperada entre 2014 e 2017. Na altura, as autoridades disseram que não voltaria a ser desmontada. E nem Jeff Bezos conseguiu que mudassem de ideias.