Como guardar as ervas frescas sem que percam a graça e o sabor

Ervas frescas como a salsa ou os coentros são óptimas para adicionar cor e sabor aos pratos de Verão, mas tendo em conta que são plantas que foram arrancadas, elas podem rapidamente perder a vivacidade. Embora possam acabar transformadas num pesto, num molho de salada ou qualquer outro prato que prepare para saciar a sua fome... Mas há uma coisa que pode fazer para prolongar a vida das ervas frescas: enrole-as num pano.

A chave para a longevidade das herbáceas é o controlo da humidade. Ervas saudáveis ​​— aquelas com caules lenhosos, como alecrim e tomilho — são feitas para sobreviver em clima seco e ficam melhor assim. Ervas delicadas — aquelas que são mais macias e mais frágeis como um todo, como a salsa e o cebolinho —, “absorvem e libertam muita água e, portanto, devem ser mantidas húmidas para que não murchem (mas não devem tocar no líquido, o que favorece a podridão)”, escreve Elizabeth Bomze, em Cook's Illustrated.

O meu método para armazenar ervas frescas é simples: espalhe as ervas numa toalha levemente húmida, enrole como se fosse um embrulho, coloque-a num saco e guarde-a no frigorífico. Eu tive grande sucesso com este método para todos os tipos de ervas, onde elas se mantêm por pelo menos alguns dias e às vezes até uma semana ou mais.

Embora ervas delicadas possam durar um pouco mais quando tratadas como flores — quando são colocadas num recipiente de vidro, ou jarra com cerca de 2,5 cm de água e às vezes refrigeradas e cobertas, dependendo do tipo.

Outras pessoas preferem armazenar o manjericão à temperatura ambiente porque é particularmente sensível ao frio, mas desde que o mantenha — tal como todas as ervas — longe das regiões mais frias do frigorífico, elas devem ficar bem. Outra vantagem de embrulhar as ervas é que ocupa menos espaço do que recipientes verticais com buquês de folhas e caules.

Para usar o meu método preferido, utilizo uma toalha de pano, mas também pode ser de papel. Se as ervas tiverem alguma humidade residual, por exemplo, se as tiver lavado antes, não vale a pena humedecer a toalha. E, para prolongar a vida das ervas, é uma boa ideia verificá-las todos os dias para tirar as folhas que se vão estragando e humedecer a toalha se estiver completamente seca.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução e adaptação: Bárbara Wong