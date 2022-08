BCE protegeu Portugal com mais 1370 milhões de compras de dívida desde Junho

Apesar de ter acabado com as compras líquidas de dívida para o total da zona euro, o BCE está, como tinha prometido, a beneficiar os países periféricos, concentrando os seus reinvestimentos em dívida pública de Itália, Espanha, Grécia e Portugal.

Os bancos centrais da zona euro não perderam tempo e, cumprindo a promessa de responder à ameaça de escalada das taxas de juro dos países da periferia, começaram logo a partir de meados de Junho a utilizar os montantes recebidos com a amortização dos títulos de dívida adquiridos nos últimos anos para comprar mais dívida emitida pelos países do Sul. Portugal foi um dos países beneficiados, com compras líquidas da sua dívida em Junho e Julho de 1370 milhões de euros.