Renato Sanches troca Lille por Paris Saint-Germain

O futebolista português junta-se aos compatriotas Vitinha, Danilo e Nuno Mendes no emblema gaulês.

Renato Sanches, que alinhava no Lille há três épocas, foi confirmado como reforço do Paris Saint-Germain esta quinta-feira, por cinco anos, juntando-se no clube da capital francesa aos compatriotas Nuno Mendes, Vitinha e Danilo.

Renato Sanches, de 24 anos, vai para o sexto clube da carreira profissional, iniciada no Benfica, clube que representou até 2015/16, antes de rumar aos alemães do Bayern Munique, a troco de 35 milhões de euros (mais 45 variáveis).

O médio luso pertenceu ao clube germânico durante quatro temporadas (2016/17 a 2019/20), mas só alinhou, em pleno, pelos bávaros em 2016/17 e 2018/19.

Em 2017/18, foi emprestado aos galeses do Swansea, que então competiam na Premier League inglesa e pagaram 8,5 milhões de euros, e em 2019/20 rumou ao Lille depois de cumprir apenas três jogos pelo Bayern Munique no início da temporada.

Os gauleses pagaram 20 milhões aos alemães pelo passe do internacional português, que foi eleito em 2016 o “Golden Boy”, popular prémio do jornal italiano Tuttosport para o melhor sub-21 a actuar na Europa.

No currículo, Renato Sanches, que soma 32 internacionalizações “AA” (dois golos), tem como principal conquista o Europeu de 2016, que ajudou Portugal a ganhar (um golo, em seis jogos), aos 18 anos, sendo que também venceu a Liga das Nações, em 2019, ainda que sem participação na fase final.

O jovem nascido em Lisboa ganhou ainda a I Liga e a Taça da Liga, pelo Benfica, em 2015/16, e sagrou-se tricampeão alemão (2016/17, 2018/19 e 2019/20) pelo Bayern, ao serviço do qual ganhou ainda por duas vezes a Taça da Alemanha (2018/19 e 2019/20) e por uma a Supertaça germânica (2017).

Em França, já conquistou também o campeonato, a Ligue 1, em 2020/21, no que foi a única das últimas cinco edições da prova que fugiu ao Paris Saint-Germain.