Liga confirma Casa Pia-Benfica no Municipal de Leiria

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou que o Casa Pia-Benfica, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, será disputado no Estádio Municipal de Leiria.

O Casa Pia informou, na segunda-feira, que requereu à Liga a alteração do local de jogo, em virtude das intervenções que estão a decorrer no relvado do Estádio Nacional.

Nos termos do número sete, do artigo 29.º, do Regulamento das Competições da LPFP, “é admitida a alteração temporária de estádio no caso de obras exigidas pela Liga Portugal [...] cuja realização impossibilite a utilização desse equipamento desportivo ou de alguma das suas partes integrantes (o relvado, designadamente)”, refere a LPFP.

“Em consequência do exposto e verificados os pressupostos para o deferimento do requerido, a direcção executiva autorizou que o jogo [...] referente à jornada dois da Liga Portugal, a disputar no dia 13 de Agosto de 2022, pelas 18h00, seja realizado no Estádio Municipal de Leiria”, concluiu aquele órgão..

Além deste encontro, outros três jogos da II Liga mudarão de recinto, entre os quais o BSAD-FC Porto B, da segunda jornada, previamente agendado para o Estádio Nacional e que, pelo mesmo motivo, teve de ser transferido para o relvado principal do Benfica Campus, no Seixal.

O centro de treinos dos “encarnados” será, igualmente, palco do duelo entre o Estrela da Amadora e o Farense, da segunda ronda, devido à deliberação da secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e à indicação por parte dos “estrelistas” de não recorrer da interdição de uma partida do Estádio José Gomes.

A direcção executiva da LPFP acrescentou que, neste jogo, o Benfica Campus terá “a natureza de estádio neutralizado, encontrando-se submetido à disciplina resultante do disposto no artigo 45.º do Regulamento Disciplinar das Competições Organizadas pela LPFP e demais normas aplicáveis”.

Já o confronto entre Torreense e Nacional, da segunda jornada, foi confirmado para o Estádio Municipal de Mafra, pois o Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, ainda se encontra com obras de requalificação.