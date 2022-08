Vulcão próximo de Reiquiavique volta a entrar em erupção

O vulcão Fagradalsfjall, no sudeste da Islândia, próximo da capital Reiquiavique, voltou a entrar em erupção esta quarta-feira, mais de um ano depois de ter entrado em actividade.

A erupção foi precedida por vários sismos sentidos nos últimos dias na região da Península de Reykjanes, situada a menos de 50 quilómetros da capital islandesa.

Imagens e vídeos publicados por estações de televisão e nas redes sociais mostram lava e fumo a sair de uma fissura no solo.

A península de Reykjanes é um ponto quente vulcânico e sísmico a sudoeste de Reiquiavique​. Em Março do ano passado, a lava irrompeu espectacularmente por uma fissura com entre 500 e 700 metros de comprimento. A actividade vulcânica na área continuou até Setembro, levando milhares de islandeses e turistas a visitar o local.

O Gabinete Meteorológico Islandês já preconizava esta terça-feira uma erupção, considerados os indicadores semelhantes aos registados nos dias que antecederam a de Março de 2021.

“Há indícios de que a deformação e a sismicidade estão a diminuir, e isto foi precursor da erupção que teve início a 19 de Março de 2021”, refere uma nota, avisando então que a probabilidade de uma erupção nos dias seguintes era “substancial”.

A actividade vulcânica dos últimos meses na península de Reykjanes contrasta com a aparente acalmia dos últimos séculos: as duas erupções são as primeiras desde o século XII na região.