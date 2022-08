Em coma desde Abril, médicos querem desligar máquina a Archie, de 12 anos, mas pais vão lutar até ao fim

Hollie Dance e Paul Battersbee apelaram, nesta quarta-feira, ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para que o hospital Royal London adie a retirada do suporte artificial de vida do filho Archie.

Archie Battersbee está em coma, no hospital Royal London, com uma combinação de ventilação e comprimidos. A criança de 12 anos sofreu uma lesão cerebral grave a 7 de Abril, depois de ter amarrado o pescoço com uma ligadura até desmaiar, no âmbito do desafio online “Blackout Challenge”. Os médicos defendem o fim do suporte artificial de vida, mas os pais querem lutar “até ao fim”. Nesta quarta-feira, a família apresentou um recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) para adiar a retirada do suporte de vida.

A mãe de Archie Battersbee, citada pelo The Guardian, mostra-se agora decidida a lutar pela vida do seu filho: “Esperamos e rezamos que o TEDH olhe favoravelmente para o pedido. Não vamos desistir do Archie até ao fim”. Os médicos que estão a acompanhar a situação acreditam que o rapaz se encontra em morte cerebral, defendendo ser no seu melhor interesse o fim do suporte artificial de vida.

Os pais tinham de fazer o pedido ao TEDH até às 9h desta quarta-feira, como foi exigido pelos advogados que representam o hospital, no leste de Londres, onde o rapaz se encontra internado. Segundo a BBC, a médica Alistair Chesser garante que vai respeitar o processo legal. “Vamos trabalhar com a família para preparar a retirada do tratamento, mas não vamos alterar os cuidados do Archie até que as questões legais pendentes sejam resolvidas”, assegura.

A 7 de Abril, Hollie Dance​ encontrou o filho inconsciente em casa, em Southend-on-Sea, Essex. O rapaz tinha sofrido uma lesão cerebral depois de ter feito o “Blackout Challenge”. A família conta que a criança era activa, praticante de artes marciais e ginástica. Era um “lutador nato”, descreve a mãe, citada pela BBC.

Na sequência do desafio, Archie acabou por ser transferido para o hospital Royal London, onde o diagnóstico é o de morte cerebral. No início do coma, os médicos pediram para realizar um teste para verificar o estado da criança, mas os pais recusaram. O Barts Health NHS Trust, que administra o hospital, avançou para tribunal para conseguir a permissão para fazer a avaliação. Entretanto, a batalha judicial passou a focar-se na continuação do suporte artificial de vida.

A 13 de Junho, um juiz declarou que Archie tinha morrido a 31 de Maio, quando fez uma ressonância magnética. Mas, no mês seguinte, outro juiz voltou a pedir para que se desligassem as máquinas que garantem a sobrevivência do rapaz. Desde então, a família tem apresentado vários recursos em tribunal, mas sem sucesso. “Cabe a Deus decidir o que deve acontecer ao Archie, incluindo se, quando e como deve morrer”, justifica a mãe.

Esta terça-feira, o Supremo Tribunal rejeitou um pedido submetido pela família para evitar que seja retirado o suporte de vida. Quer o Comité sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, quer o governo britânico tinham pedido ao tribunal para considerar o pedido e estender o tratamento.

Desafio perigoso viraliza

No âmbito do “Blackout Challenge”, que terá colocado Archie em coma, os participantes são incentivados a asfixiar-se até perderem a consciência. Segundo um estudo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), entre 1995 e 2007, morreram mais de 80 pessoas só nos Estados Unidos em resultado de um desafio semelhante, na altura conhecido como “Chocking Game” ("Jogo de asfixia”, em tradução literal). Entretanto, o ano passado, o desafio viralizou no TikTok, levando a pelo menos outras sete mortes, incluindo de Arriani Arroyo, de nove anos, e Lalani Erika Renee Walton, de oito anos.

Na sequência do sucedido, as famílias das duas raparigas processaram o TikTok. Segundo a Women's Health, já foram abertos vários processos contra a rede social depois de situações semelhantes.

“O que está a acontecer no cérebro é uma falta de oxigénio semelhante a quando alguém se está a afogar, a asfixiar ou a ter uma paragem cardíaca”, explica o médico Nick Flynn ao jornal Irish Examiner, em 2014. O acto pode levar a lesões no cérebro no caso de superar os três minutos e mesmo à morte se houver pouco oxigénio a circular para o cérebro por mais de cinco minutos, acrescenta.

Entre possíveis sinais a ter em conta estão os olhos ensanguentados, marcas no pescoço, fortes dores de cabeça e desorientação, alerta o CDC. À People, o TikTok salienta que o desafio “é muito anterior à plataforma e nunca foi uma tendência” na rede social. “Permanecemos vigilantes no nosso compromisso com a segurança dos utilizadores e removeríamos qualquer conteúdo relacionado se encontrado”, garante um porta-voz da empresa.

Não é o primeiro desafio do género a popularizar-se online. Em 2016, começou na Rússia, através da rede social Vkontake, o jogo “Baleia Azul”, que consistia numa série de 50 desafios, que envolviam actos de mutilação e acabavam no suicídio. Segundo o jornal russo Novaia Gazeta, o jogo terá causado 130 suicídios no país até Abril de 2016.

Texto editado por Bárbara Wong