Em Santo André vai-se a banhos como antigamente: é o Banho de São Romão

No sábado e no domingo, na costa do concelho de Santiago do Cacém, volta a cumprir-se a tradição. Os festejos começam na sexta e são três dias de festa, música, gastronomia e artesanato.

A recriação do Banho de São Romão realiza-se, este fim-de-semana, na Costa de Santo André, concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), com cortejos que recordam as romarias das “gentes do interior” até à praia.

A iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de Santo André, vai decorrer entre sexta-feira e domingo, estando previstos dois cortejos etnográficos que recriam “o dia em que as gentes do interior do concelho, habitualmente dedicadas à agricultura, iam à praia”, na primeira década do século XX.

“As pessoas vestiam os seus trajes habituais, traziam o farnel preparado na noite anterior e saíam bem cedo nas suas carroças, numa autêntica romaria até à praia”, explicou hoje à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Santo André, David Gorgulho. Aí, “partilhavam os comes e bebes com quem estava” no areal, evocou também o autarca.

Segundo a tradição, este dia incluía “os banhos [no mar] com os vestidos", porque “os pudores da altura não permitiam, em particular às mulheres, aquilo que vemos actualmente, num dia normal de praia”, acrescentou.

Foto Banho de São Romão CM Santiago do Cacém

Depois de “três anos de espera”, desde a mais recente edição, em Agosto de 2019, interrompida depois em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19, a romaria e o tradicional Banho de São Romão voltam a ser recriados em Santo André.

No sábado e no domingo, estão previstos, às 11h, desfiles etnográficos que contam com a participação “de cerca de 60 pessoas” do Grupo de Dança Típica da Queimada, do Rancho Folclórico Ninho de uma Aldeia e do Grupo de Trajes e Tradições da Lagoa de Santo André.

Foto CM Santiago do Cacém

“Está previsto bom tempo para o fim-de-semana, portanto, penso que temos as condições ideais para festejar o São Romão e para que as pessoas não se inibam de ir a banhos, apesar de serem muito raros aqueles que, vestidos a rigor, não são afoitos e não entrem no mar”, disse David Gorgulho.

De acordo com o autarca, a festa “não se fica por aqui”, estando previstos “três dias de grande animação na Tenda Multiúsos", instalada na costa de Santo André, “com os tradicionais bailes, as músicas tradicionais alentejanas, danças e cantares, grupos corais, folclore e cante alentejano”.

Foto Banho de São Romão CM Santiago do Cacém

As festas abrem na sexta-feira, na Tenda Multiúsos, com um programa que inclui música popular alentejana.

A iniciativa, que termina no domingo, recebe ainda uma exposição e venda de artesanato, frutas, doçaria da região e uma quermesse.