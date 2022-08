Treinador “puxa as orelhas” a Cristiano Ronaldo em público: “É inaceitável” abandonar estádio com jogo a decorrer

Cristiano Ronaldo jogou apenas a primeira parte frente ao Rayo Vallecano e saiu de Old Trafford ainda com o jogo a decorrer. Técnico neerlandês não gostou e criticou atitude.

Erik ten Hag não foi de meias-palavras e apontou o dedo a Cristiano Ronaldo nesta quarta-feira, comentando a atitude do craque durante o jogo de domingo frente ao Rayo Vallecano: o internacional português jogou apenas a primeira parte e, ainda com o jogo a decorrer, abandonou Old Trafford. Questionado pela imprensa neerlandesa, o treinador do Manchester United não deixou passar o gesto em branco e criticou os jogadores “apanhados” pelos adeptos.

“Certamente que não apoio isso. É inaceitável. Para qualquer jogador. Somos uma equipa e temos de ficar até ao fim”, disparou o neerlandês nesta quarta-feira, em entrevista aos órgãos de comunicação AD e Viaplay.

Cristiano Ronaldo foi um dos jogadores fotografados pelos adeptos dos “red devils” no exterior do estádio enquanto decorria a partida frente ao Rayo Vallecano, num grupo a que se junta o jovem português Diogo Dalot. Erik ten Hag não nomeou directamente estes jogadores nas declarações proferidas sobre o incidente, mas é claro que um dos principais alvos é o camisola 7 do Manchester United.

O particular frente aos espanhóis representou o primeiro jogo de Ronaldo sob o comando do novo técnico dos “red devils”, depois de Ronaldo ter falhado cinco amigáveis e semanas de treinos.

É conhecido que o jogador de 37 anos deseja abandonar Manchester e rumar a outras paragens, sentimento motivado pela ausência do United da Liga dos Campeões. Restam quatro semanas para o encerramento do mercado de transferência, não sendo ainda certo que Ronaldo encontre uma nova casa para a temporada 2022-23.