Uma vila alentejana foi “descoberta” por um alemão e o resultado é um festival de música

Doze anos após a primeira visita do violinista e maestro Christoph Poppen a Marvão, a 8.ª edição do Festival Internacional de Música de Marvão que ali fundou foi a maior de sempre. “O meu sonho é que Marvão venha a ter uma boa sala de concertos”, confessa o director artístico.

Em 2010, num passeio de bicicleta (que era para ter acontecido em Itália), o maestro e violinista alemão Christoph Poppen (Münster, 1956) descobriu o silêncio de Marvão e as paisagens serenas a perder de vista. No dia seguinte, ainda sem pensar em música, deparou-se com a casa que um ano depois viria a ser sua – ficou fascinado com a perfeição estética da vila e da natureza em redor, assim como pela qualidade do silêncio a que um músico é tão sensível. Foi precisamente nesse silêncio que, no jardim da sua nova casa marvanense, Mozart lhe veio à ideia, “como uma inspiração” cuja memória ainda hoje o comove.