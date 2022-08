Português morre baleado em Espanha numa rixa relacionada com drogas

Homem foi assassinado atingido no peito e ainda foi transportado ao hospital mas acabou por morrer ao início da manhã desta terça-feira.

Um jovem português de 25 anos morreu esta terça-feira em Espanha após ter sido baleado na sequência de uma alegada rixa relacionada com drogas, noticia o Diario de Valladolid. A disputa aconteceu na localidade de Vallisoletana, no município de La Cistérniga.

O autor do crime ainda é desconhecido, sabendo-se apenas que será um outro jovem envolvido na rixa. A Guardia Civil tem em curso uma operação para localizar o suspeito mas até ao momento ainda não houve nenhuma detenção.

Segundo o jornal espanhol La Razón, o alerta foi dado às autoridades pelas 1h30 da madrugada desta terça-feira. O jovem foi baleado num parque de estacionamento nas imediações da antiga pousada La Tía Pepa, em La Cistérniga, bar que agora é usado para festas particulares uma vez que perdeu a licença para estar aberto ao público em geral. Fontes da Guardia Civil disseram ao Diário de Valladolid que foram ouvidos nas imediações vários disparos com uma arma de “calibre curto”.

A Tía Pepa está situada junto à estrada Nacional 112, entre a saída de La Cistérniga e o parque industrial de La Mora. A antiga pousada acolhe festas com maior número de pessoas aos fins-de-semana e regista maior actividade durante o Verão.

Há anos que este estabelecimento regista alguns incidentes mas apesar da polémica, fontes municipais dizem que não foi até agora possível encerrar a discoteca. Os seus donos recorrem à figura legal de “discoteca” convidando “amigos” da casa para assim contornar a falta de licenças.

Após ter sido baleado no peito, foi assistido de imediato no local pelos serviços de emergência médica e transportado para o Hospital Clínico Universitário em estado crítico, mas acabou por falecer ao início da manhã. O La Razón diz que os médicos tentaram salvar-lhe a vida mas todas as medidas que tomaram foram infrutíferas face à gravidade dos ferimentos que apresentava.

O corpo da vítima foi entretanto enviado para o Instituto de Medicina Legal em Valladolid onde será feita entretanto a autópsia e outros exames forenses complementares que possa vir a ajudar na investigação. O processo está a ser dirigido pelo Julgado Judicial 2 daquele município. Texto editado por Pedro Sales Dias