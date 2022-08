Governo quer criar casas para acolher jovens ex-reclusos e evitar regresso à vida que tinham

O Governo quer criar casas que possam acolher jovens ex-reclusos, numa tentativa de lhes “assegurar condições de habitabilidade em meio livre”. As “casas de saída” deverão ficar instaladas nas áreas de Lisboa, Porto, Coimbra e Alentejo/Algarve, com verbas oriundas do Orçamento de Estado, num montante que ainda não está definido. Esta é uma das linhas de intervenção previstas no II Plano Nacional para a Juventude, que deverá ser aprovado em breve em Conselho de Ministros.