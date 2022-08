Auditoria do Tribunal de Contas alerta para atraso na entrega às escolas de 40 mil projectores novos

O Ministério da Educação lançou um concurso público, em Dezembro do ano passado, para a aquisição de mais de 40 mil projectores numa iniciativa para modernizar e reequipar as salas de aulas das várias escolas do país, mas vários meses depois ainda só metade tinham sido contratados e nenhum chegou aos estabelecimentos escolares, de acordo com uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) divulgada esta terça-feira.