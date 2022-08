Racismo: “Enquanto sociedade não estamos preparados para reagir”

Para a vice-presidente da associação Casa do Brasil de Lisboa, Ana Paula Costa, cabe às testemunhas reagirem perante situações de racismo. No último sábado, os filhos de dois actores brasileiros foram alvo de insultos racistas.

Os filhos menores dos actores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram alvo de insultos racistas, num restaurante na Costa da Caparica, no último sábado. O caso voltou a trazer a questão do racismo para o centro do debate, mas, como nota a vice-presidente da associação de imigrantes Casa do Brasil de Lisboa, Ana Paula Costa, não é uma situação isolada. “Isto acontece todos os dias, infelizmente, com pessoas anónimas”, declara ao PÚBLICO.