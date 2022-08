Calor de Julho leva consumo eléctrico a novo máximo diário

No mês passado, o consumo eléctrico subiu 7,2% e as renováveis só satisfizeram 36% da procura.

As temperaturas elevadas que se registaram em Julho levaram o país a bater novos recordes de consumo de energia eléctrica.

Segundo a REN, na quarta-feira dia 13 de Julho, em que se registaram temperaturas acima dos 40 graus em vários pontos do país, verificou-se “o consumo diário mais elevado de sempre em Portugal em período de Verão”.

Neste dia que foi o mais quente de 2022 e o quinto dia mais quente dos últimos 23 anos em Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), consumiram-se 163,5 gigawatts hora (GWh) que ultrapassaram o máximo anterior, de 2010.

Em Julho, a procura de electricidade aumentou 7,2% face ao mesmo período do ano passado (com correcção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis, o crescimento homólogo mensal foi de 4,9%) e entre Janeiro e Julho o aumento foi de 3,5% (ou 3,3% com correcção da temperatura e dias úteis).

“O regime hidroeléctrico continua seco” e o índice de produtibilidade é de 0,30 (média histórica de um), mas este valor tem “pouco significado” porque se trata de um período do ano em que a afluência de água às barragens é praticamente nula, esclarece a REN. O regime eólico ficou também abaixo dos valores médios, registando 0,88 (média histórica de um), mas foi mais favorável no solar, com 1,08 (média histórica de um).

A produção renovável abasteceu 36% do consumo em Julho e a produção não renovável representou 35%, enquanto os restantes 29% corresponderam a energia importada. Entre Janeiro e Julho, as renováveis responderam a 46% do consumo – a produção foi repartida pela eólica, com 24%, hidroeléctrica, com 10%, biomassa, com 7%, e fotovoltaica, com 5%.

A produção a gás natural abasteceu 32% do consumo e os restantes 22% corresponderam a energia importada.

No gás natural, o aprovisionamento do sistema nacional manteve-se quase integralmente a partir do terminal de GNL de Sines, destaca a REN. O consumo de gás natural aumentou 5,4%, influenciado pela utilização nas centrais eléctricas (mais 38% face ao homólogo), já que no segmento convencional (famílias e empresas) manteve-se a tendência de descida (menos 14,8%).

Olhando para os primeiros sete meses do ano, “o consumo de gás natural está praticamente em linha com o verificado no mesmo período do ano anterior, registando uma queda marginal de 0,3%”. Isto explica-se com uma quebra de 21% no segmento convencional e um crescimento de 47% no segmento de produção de energia eléctrica.