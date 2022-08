Empate do PSV no Mónaco, Rangers surpreendido pelo Saint-Gilloise

Para além do jogo entre o Benfica e o Midtjylland, realizaram-se nesta terça-feira mais quatro partidas da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e a grande surpresa chegou da Bélgica, onde o Saint-Gilloise​ garantiu uma importante vitória por 2-0 contra o Rangers. No Mónaco, o PSV esteve a vencer, mas deixou-se empatar.

O jogo de maior cartaz realizou-se no Stade Louis II e terminou com supremacia do Mónaco na estatística, mas a eliminatória será decidida em Eindhoven sem que nenhuma equipa parta em vantagem.

Três dias depois de vencer o Ajax na Supertaça dos Países Baixos, o PSV colocou-se a ganhar no Principado com um golo de Veerman, aos 38’. Na segunda parte, o belga Philippe Clément lançou Gelson Martins para os últimos 15 minutos e, pouco depois, o Mónaco empatou: num lance de bola parada, o central Disasi colocou a bola no fundo da baliza defendida por Benítez, fixando o resultado final numa igualdade a um golo.

Em Lovaina, nos arredores de Bruxelas, o Saint-Gilloise​ deixou o Rangers em maus lençóis. Vice-campeão na época em que foi promovido à principal divisão belga, a equipa treinada por Geraerts chegou ao intervalo na frente (golo do maltês Teuma) e, aos 76’, Vanzeir fez de penálti o 2-0 final.

Equipa-sensação da última Liga dos Campeões - derrotou o Skakhtar e venceu o Real em Madrid -, o Sheriff deu um passo atrás na tentativa de regressar ao principal palco do futebol europeu. Impedidos de jogarem em Tiraspol pela UEFA por a Transnístria ser uma região da Moldávia separatista com fortes ligações à Rússia, a equipa que na última época foi afastada das provas europeias pelo Sp. Braga recebeu o Plzen em Chisinau e acabou derrotada pelo campeão checo, por 1-2.

Pelo mesmo resultado, o Dinamo Zagreb foi à Bulgária vencer o Ludogorets. Os campeões croatas já venciam em Razgrad aos nove minutos por 2-0 e o melhor que a equipa búlgara conseguiu foi reduzir, ainda na primeira parte.

Nesta quarta-feira, disputam-se os últimos cinco jogos da terceira pré-eliminatória, com destaque para o duelo entre o Dinamo Kiev e Sturm Graz, de onde sairá o provável rival do Benfica no play-off.