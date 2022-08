Terça, na TV: guerras, bailados, peregrinações e a vida nas alturas

CINEMA

Uma Guerra Pessoal

AXN, 17h03

Com Rosamund Pike, Tom Hollander, Jamie Dornan, Jérémie Laheurte e Stanley Tucci nos papéis principais, um drama biográfico, com realização de Matthew Heineman, sobre Marie Colvin, a jornalista de guerra norte-americana que morreu em Fevereiro de 2012, ao serviço do jornal britânico The Sunday Times, na sequência do bombardeamento do exército sírio contra um edifício usado pela imprensa na cidade de Homs.

Truman

AXN Movies, 19h23

Diagnosticado com uma doença terminal, Julián abandona os tratamentos para viver cada dia e tratar de assuntos como encontrar um lar para Truman, o seu cão. É então que recebe a visita de um velho amigo, com quem faz um percurso extraordinário pelas ruas de Madrid. Um filme de Cesc Gay, com Ricardo Darín, Javier Cámara e Dolores Fonzi nos papéis principais.

Cisne Negro

Hollywood, 0h45

Thriller psicológico dirigido por Darren Aronofsky e protagonizado por Natalie Portman, no papel que lhe deu o Óscar. Nina é uma bailarina dedicada, a trabalhar no Ballet de Nova Iorque. Quando está prestes a ser escolhida para intérprete principal d’O Lago dos Cisnes, sente-se ameaçada por outra bailarina em ascensão.

Manual da Boa Esposa

TVCine Top, 1h25

França, década de 1960. Paulette Van Der Beck dirige com Robert, o marido, a conceituada Escola de Gestão Doméstica de Bitche. Há anos que ali são formadas boas donas de casa, mães exemplares e excelentes companheiras dos seus queridos maridos. Tudo corre bem até Robert morrer. É então que Paulette se apercebe de que, devido à má gestão do marido, a escola está à beira da ruína. Decide recorrer à ajuda da sua irmã Gilberte, da freira Marie-Thérèse e das suas alunas mais empenhadas para tornar a escola rentável. Com realização de Martin Provost, segundo um argumento seu e de Séverine Werba, uma comédia francesa com actuações de Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand e Marie Zabukovec. Recebeu cinco nomeações para os Césares e ganhou um, pelo guarda-roupa.

SÉRIE

Sankt Maik

RTP2, 22h01

O vigarista Maik Schafer (Daniel Donskoy), para escapar aos passageiros que roubou e à polícia, troca o uniforme falso de revisor por uma batina verdadeira, sendo logo confundido com o novo pároco de Lauterberg. A congregação cedo aprende a gostar da sua abordagem pouco ortodoxa, mas nem todos estão convencidos pelo recém-chegado. A divertida série cómica alemã que segue as proezas de um fura-vidas sem escrúpulos encarnando um homem de fé, para rever na RTP2.

DOCUMENTÁRIOS

Nascido para Voar

RTP2, 15h59

Invejamos os pássaros pela liberdade dos seus movimentos aéreos, mas pouco sabemos dos perigos e esforços necessários para adquirirem esta capacidade. A procriação, a protecção dos filhotes, a “escola de voo” e as enormes migrações são desafios titânicos que estes habitantes dos ares são obrigados a ultrapassar. Este espantoso documentário do conceituado Studio Hamburg DocLights dá-nos a conhecer os pássaros, desde a saída do ovo à emancipação nos céus.

O Caminho de Santiago por Julius

Casa e Cozinha, 22h

O chef, escritor e apresentador Julius Bienert percorre o Caminho de Santiago numa viagem espiritual, física e gastronómica em busca dos sabores tradicionais mais surpreendentes desta antiga e (ainda hoje) popular rota. É uma peregrinação de 800 km percorridos a pé com um único objectivo: alcançar o céu através dos sabores.

A Esquadrilha de Lafayette

RTP2, 22h55

O Esquadrão Lafayette, composto em grande parte por pilotos voluntários americanos, começa a lutar pela França ainda antes dos EUA entrarem na Primeira Guerra Mundial. Os seus sacrifícios fortaleceram o vínculo histórico entre as nações e lançaram as bases da aviação de combate americana. Conjugando soberbas reconstituições com fotografias, cartas e testemunhos inéditos, este documentário em dois episódios, em estreia na RTP 2, oferece um mergulho no coração das primeiras grandes batalhas aéreas.