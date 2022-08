Segunda na TV: um Verão soviético e The Handmaid’s Tale entre primatas e tubarões

CINEMA

Os Estados Unidos de Leland

Cinemundo, 20h40

Quando o problemático Leland P. Fitzgerald (Ryan Gosling), de 15 anos, mata um colega autista, é enviado para um centro de detenção juvenil, onde um professor (Don Cheadle) se interessa pelo seu caso. Entretanto, o seu pai (Kevin Spacey), um famoso romancista, é obrigado a regressar e a enfrentar a ex-mulher (Lena Olin); a irmã da vítima – e namorada de Leland – não consegue ultrapassar o sucedido; e os pais do rapaz assassinado não sabem como lidar com a dor. Um filme de Matthew Ryan Hoge, nomeado nos festivais de Sundance e Deauville.

Verão

RTP2, 23h02

Anos 1980. A cultura underground chega à União Soviética. Sob a influência de artistas como Led Zeppelin ou David Bowie, o rock agita multidões e marca toda uma geração. É neste contexto que Viktor Tsoi, de 19 anos, ganha notoriedade e se torna um marco cultural da época. Este filme foca-se nos primeiros tempos da carreira, assim como momentos polémicos da vida pessoal. Um drama musical dirigido por Kirill Serebrennikov, com Teo Yoo, Irina Starshenbaum e Roman Bilyk.

O Touro Enraivecido

Fox Movies, 1h01

Um dos mais famosos filmes de Martin Scorsese, fotografado a preto e branco e com argumento de Paul Schrader. O Touro Enraivecido conquistou dois Óscares (melhor montagem e melhor actor, para a soberba interpretação de Robert De Niro, na figura do torturado pugilista Jake La Motta) e permanece à cabeça de quase todas as listas dos melhores filmes da década de 1980.

SÉRIE

The Handmaid’s Tale

TVCine Emotion, 22h10

Chega ao canal a quarta temporada da série baseada no livro que Margaret Atwood escreveu em 1985, uma distopia passada numa sociedade controlada e ritualizada, onde as mulheres pobres servem de “barrigas de aluguer” para as da classe alta. A história é retomada a meio de uma crise no autoritário regime e patriarcal, e retoma o ritmo frenético em busca de uma luz ao fundo do túnel.

DOCUMENTÁRIOS

Primatas em Perigo: A Luta de Amandine

RTP2, 16h01

Amandine Renaud é uma primatóloga dedicada, que se tem batido pela defesa dos chimpanzés. Este documentário vai à República Democrática do Congo acompanhar o seu esforço para os salvar da caça furtiva e dos maus-tratos, e preservar o seu habitat.

Regresso ao Refúgio do Tubarão Branco

Discovery, 21h

Craig O’Connell e Marc Payne regressam ao local onde, numa expedição anterior, encontraram um jovem tubarão branco e onde acreditam existir um “berçário” da espécie. Este documentário é um dos programas que abrem, esta noite, a Shark Week, que fica em antena até domingo, a partir das 20h. Shark Academy, Tubarões do Alasca e Sobrevivi a Um Tubarão... Outra Vez são outros títulos a sintonizar.

MÚSICA

António Zambujo ao Vivo em Paris

RTP2, 1h05

Concerto de António Zambujo gravado no teatro Bouffes du Nord, em Paris, em 2017. A par dos seus temas mais emblemáticos, aborda canções alheias que denunciam a influência brasileira, nomeadamente de Chico Buarque.

INFANTIL

Deer Squad

Nick Jr., 12h35

Começa a segunda temporada da série protagonizada pela heróica brigada de veados coloridos que tem como missão proteger os habitantes da cidade e os animais e plantas da floresta. Nos novos episódios, o seu raio de acção ganha proporções espaciais e a equipa incorpora um novo elemento.

Pinóquio e os Seus Amigos

Panda, 17h45

Estreia de uma série de animação inspirada no célebre conto do italiano Carlo Collodi sobre o boneco de madeira que ambiciona tornar-se um menino a sério. Passa-se na oficina de Gepeto, onde as descobertas se sucedem à medida que Pinóquio vê outros brinquedos ganharem vida. O tom clássico do original mistura-se com referências à vida moderna, sem perder pitada da magia.