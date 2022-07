Ruído: o velho problema lisboeta que se alastrou depois da pandemia

Na sala de estar do casal que reside na Bica, Rita e Rui (nomes fictícios) ouvem-se pessoas na rua como se estivessem dentro da casa. Com medo de represálias, por parte dos comerciantes, o casal pediu para não ser identificado. Rita já teve convulsões nocturnas, que associa à falta de descanso provocado pelo excesso de barulho, mas nenhum especialista conseguiu garantir-lhe que a razão era o ruído. Os amigos sugerem-lhe que mude de casa, mas Rita sabe que nenhum banco vai conceder-lhe um empréstimo com os problemas de saúde que tem.

Além da Freguesia da Misericórdia, Arroios passou de zona residencial a local com vida nocturna. Vários negócios abriram, a maioria foi estabelecimentos nocturnos. A Associação Vizinhos de Arroios exige que os bares encerrem mais cedo e queixam-se da colocação de novas esplanadas. “São um potenciador do ruído”, diz Filipe Dias, coordenador do grupo de ruído da associação.

Miguel Leal, um dos gerentes da "Maria Food Hub", quis abrir “um espaço para todos a qualquer hora do dia”, num bairro criativo e diverso, com diferentes nacionalidades. Encerra a sua esplanada às 23h e o seu estabelecimento à 00h e afirma que tenta "controlar" os seus clientes, que por sinal são moradores de Arroios. Tanto Miguel como Ricardo Maneira, proprietário do “a viagem das horas”, afirmam que as pessoas se sentem melhor nas esplanadas.

A Câmara Municipal de Arroios vai retirar as esplanadas a estes dois proprietários em Dezembro deste ano. Para Ricardo, a sua esplanada traz-lhe metade dos lucros. Criou um abaixo-assinado para não substituírem parte da sua receita por um lugar de estacionamento. Já soma mais de 2000 assinaturas e realça que vai “lutar com todas as forças que tiver” para manter a sua esplanada.

