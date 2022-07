Incêndios: Fogo em Ourém mobiliza 314 bombeiros e 10 aviões

Incêndio lavra com uma frente activa e com diversas projecções.

Três centenas de operacionais, apoiados por 77 veículos e 10 meios aéreos, estavam a combater, pelas 17h10, um incêndio que deflagrou esta tarde no concelho de Ourém, não existindo habitações em risco, disse à Lusa fonte da protecção civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém explicou o fogo deflagrou pelas 15h25 na localidade de Casal do Ribeiro, na freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos.

“Neste momento o incêndio lavra com uma frente activa e com diversas projecções. Não existe, para já, o registo de habitações em risco. Tivemos dois assistidos, civis, mas por ansiedade”, acrescentou a mesma fonte.

Há mais dois incêndios que estão a criar especial preocupação: em Paços de Ferreira, que contava com mais de 100 operacionais no terreno, e que se estava a deslocar para Santo Tirso, e em Mafra, com mais de 250 operacionais e vários meios aéreos envolvidos no combate.