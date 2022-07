Fogo em Paços de Ferreira dirige-se para concelho de Santo Tirso

Chamas estão a lavrar numa zona florestal ao longo da avenida das Águas Altas, que atravessa as freguesias de Meixomil e Penamaior

Um incêndio que deflagrou cerca das 12:30, em Meixomil, Paços de Ferreira, mantinha-se activo, cerca das 16h00, numa zona de mato e floresta, a lavrar perto de uma zona industrial e em direcção ao concelho de Santo Tirso, disse fonte dos bombeiros.

Fonte dos bombeiros voluntários de Paços de Ferreira indicou à Lusa que as chamas estão a lavrar numa zona florestal ao longo da avenida das Águas Altas, que atravessa as freguesias de Meixomil e Penamaior, localizada cerca de quatro quilómetros a noroeste da cidade.

De acordo com a mesma fonte, as chamas dirigem-se “para Santo Tirso” e “estão perto” da fábrica de mobiliário da multinacional sueca Ikea e também do radar da Força Aérea Portuguesa instalado naquela zona, “mas não entraram na área militar”.

Já fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto apenas adiantou que o incêndio de Paços de Ferreira “continua a arder”.

Pelas 14h30, o CDOS do Porto tinha adiantado que o incêndio estava a motivar “maiores preocupações” por estar próximo de uma zona industrial, estando “muito intenso” e a consumir uma zona de mato.

Às 16h20, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) estavam no terreno em Paços de Ferreira 131 operacionais, apoiados por 33 veículos e quatro meios aéreos.

À mesma hora, e segundo a página da ANEPC, o distrito do Porto era aquele que, a nível nacional, possuía mais incêndios em curso (10) e mais meios envolvidos (301 operacionais, apoiados por 75 viaturas e quatro meios aéreos), nos concelhos de Gondomar, Valongo, Penafiel, Paredes, Felgueiras, Porto, Amarante e Paços de Ferreira.