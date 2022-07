Chamas em Mafra já mobilizam centenas de operacionais e várias aeronaves

Incêndio deflagrou na tarde deste domingo, pelas 15h, na Venda do Pinheiro, em Mafra.

Um incêndio deflagrou na tarde deste domingo, pelas 15h, na União de Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, em Mafra (Lisboa). No terreno estão, pelas 17h40, 307 operacionais, apoiados por 81 veículos e seis aeronaves de combate às chamas, neste momento dificultado pelo vento forte. Não há informação confirmada sobre habitações em risco.

Além deste, a Protecção Civil identificou, num ponto de situação às 17h, mais quatro “ocorrências importantes”.

Foto Incêndio em Mafra visto de Loures, durante a tarde deste domingo DR

Foto Incêndio em Mafra visto a partir da Ponte Vasco da Gama, entre Lisboa e Alcochete DR

No distrito de Lisboa um segundo incêndio está a motivar preocupações no concelho de Alenquer. No combate ao fogo que começou pelas 15h40 na União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres estão mais de 100 bombeiros, apoiados por 27 veículos e três aeronaves.

Também pelas 15h começou em Bragança, na freguesia de Gimonde (onde a temperatura máxima chegou este domingo aos 37º C), um incêndio numa zona de mato que mobiliza 68 operacionais, 22 veículos e duas aeronaves. No distrito de Santarém, há um fogo a lavrar em Ourém, que começou pelas 15h25 e está a ser combatido por 318 bombeiros, apoiados por 82 viaturas e nove meios aéreos.

Por último, em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, um incêndio avança numa zona de mato e floresta em direcção ao concelho de Santo Tirso.