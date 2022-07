Memórias de Adriano

No próximo dia 6 de setembro celebraremos os 100 anos do nosso senador Adriano Moreira, como eu costumo designá-lo. Uma personalidade ímpar e de caráter íntegro, de trato irrepreensível, afável e sempre pronto a acolher e escutar quem dele se aproxime para uma troca de palavras, uma conversa, um conselho, uma análise, uma opinião. Encontros estes que, inevitavelmente, se transformam numa breve lição, concedida pelo mestre. Privilegiadamente, pude testemunhar tudo isso.

O senador Adriano Moreira, neste seu século de vida dedicado a Portugal, teve a oportunidade de o fazer em várias instâncias. De entre os muitos cargos em que o fez, destaque-se: foi advogado, professor universitário, membro da delegação portuguesa na ONU, ministro do Ultramar, presidente do CDS, deputado e vice-presidente da AR, membro do Conselho de Estado e presidente da Academia das Ciências de Lisboa. Adriano Moreira é substancial e basicamente um Humanista, assim mesmo, com “H” grande, como poucos, e homem de rara sabedoria e inteligência, de e da palavra, que as transforma em conhecimento, que agrega, valoriza e destaca quem quer que seja seu interlocutor. E aqui entra outro conceito que lhe atribuo, a sua humildade perante a vida, perante o mundo, perante o outro. (…)

Aqui fica, portanto, essa minha humilde retribuição a uma personalidade maior do nosso país e do nosso tempo e que o seu legado e exemplo nunca sejam esquecidos. É tempo de o país lhe preparar a devida homenagem no centésimo aniversário. Obrigado, senador Adriano Moreira!

José Manuel Pina, Lisboa

O “Reino das Mulheres”

Muito obrigado pelo artigo tão interessante publicado no PÚBLICO de domingo, 24 de Julho, na secção P2, com o título Relações. É sempre bom saber que há gente que quer experimentar outras formas de vida do que a família monógama, que desde há muito entrou em falência. Basta olhar para o número de divórcios, a violência domestica, os femicídios, o abuso sexual no seio de muitas famílias.

Mas há uma coisa que me incomoda no artigo. Todos os desenhos e fotografias (excepto os retratos individuais) mostram um homem com duas mulheres. Este modelo já existe há muito tempo em outras civilizações para além da nossa. Nada de novo sob os céus, mesmo quando adaptado à vida contemporânea. Mas onde está o modelo da mulher com vários maridos? Ela existe, numa sociedade sem casamento, onde as mulheres podem ter tantos namorados quantos desejam.

Refiro-me a uma das últimas sociedades matriarcais que ainda existem: o povo Mosuo, uma minoria étnica que vive na China, ao lado do lago Lugu, também conhecido como o “Reino das Mulheres”. Este povo não quer o casamento como requerido aqui por lei. Mulheres e homens encontram-se livremente, mas é sempre a mulher que decide com quem quer namorar. Ao mesmo tempo, tudo se baseia no consentimento mútuo. Eles não conhecem a violência doméstica nem a violação. Na sua língua não há sequer uma palavra para estas coisas. Os filhos são os filhos do grupo e são educados pelas mulheres e pelos irmãos e tios da família da mãe.

Não posso entrar em detalhes, devido à falta de espaço. Mas vale a pena estudar os costumes e tradições deste povo e, um dia, talvez escrever um artigo sobre eles. Podemos aprender muito com eles.

Sara de Neyman, Ponte de Lima

Não entendem…?

É curioso como, após apenas um ano e meio de um ciclo de cinco anos, já se fala das próximas presidenciais. Ou não há mais tema ou, sendo baixas as expetativas sobre quem lá está, já se suspira pelo próximo. À primeira vista, é surpreendente a aparente vantagem de Gouveia e Melo, de quem pouco se conhece do pensamento e visão sobre as grandes questões nacionais. É relevante como tanta gente está disposta a depositar a sua confiança num quase estranho, que nos apareceu um destes dias de botas e camuflado, diferente…

Outra curiosidade é como os dois principais partidos não conseguem apresentar um senador que inspire a confiança necessária. Nomes como Marques Mendes ou Santos Silva são quase anedóticos, sendo que a dificuldade do PS neste capítulo não é de hoje. (…) De todas as formas, é preferível a fuga para um austero militar como Gouveia e Melo do que para excitados populistas como Francisco Louçã ou André Ventura.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

A novela do aeroporto

Sinceramente, esta longa novela do novo aeroporto de Lisboa está-se a tornar uma verdadeira fantochada. O Presidente da República opinou, como vai sendo hábito, que o partido maioritário no Governo deverá iniciar conversações com o PSD, segundo partido mais votado, liderado por Luís Montenegro, que nas primeiras declarações públicas que fez alheou-se do caso, dizendo que toda a responsabilidade é do Partido Socialista (…). Mais uma vez, em que é que ficamos? Estamos fartos destas “jogadas” politicas que põem em causa a nossa estabilidade emocional. Portando, todos, mas mesmo todos, tenham mais tento e juízo no que fazem e no que dizem. Portem-se como gente adulta e civilizada. Talvez sejam palavras duras, mas dada a minha provecta idade assumo-as com convicção.

Carlos Leal, Lisboa