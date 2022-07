Pelosi inicia visita à Ásia, mas Taiwan não consta no programa oficial

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, partiu para um périplo pela Ásia, mas não incluiu qualquer visita a Taiwan no programa divulgado este domingo. A China tem manifestado uma intensa oposição à passagem de Pelosi pelo território.

A viagem que se inicia esta semana tem o objectivo de “reafirmar o compromisso forte e inabalável dos EUA junto dos aliados e amigos” na região do Indo-Pacífico, de acordo com o comunicado do gabinete da líder democrata. Pelosi esteve no Havai, onde visitou o Memorial de Pearl Harbor e o couraçado USS Arizona, diz a CNN.

O périplo de Pelosi, que vai acompanhada por uma delegação de congressistas, vai passar por Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão, todos aliados estratégicos de Washington na Ásia, onde a congressista vai participar em “reuniões de alto nível”. O programa não faz qualquer referência a Taiwan.

A possibilidade de Pelosi visitar a ilha governada de forma autónoma desde 1949, mas que a China reivindica como parte integral do seu território, despertou uma forte oposição por parte do regime chinês. Numa conversa telefónica na semana passada, o Presidente chinês, Xi Jinping, disse ao homólogo dos EUA, Joe Biden, que “aqueles que brincam com o fogo irão perecer queimados”, referindo-se à relação entre Washington e Taiwan.

Os EUA não mantêm relações diplomáticas formais com Taiwan, mas estabeleceram laços muito profundos, sobretudo na área da segurança e defesa. Recentemente, Biden disse que os EUA não excluem a possibilidade de intervir militarmente para apoiar a ilha na eventualidade de uma invasão chinesa.

Pequim encara Taiwan como parte do seu território e ambiciona uma “reunificação” nos próximos tempos. Na ilha – que desenvolveu um sistema democrático diametralmente oposto ao regime ditatorial chinês desde 1949 –, o sentimento independentista é cada vez mais intenso, embora o Governo exclua qualquer hipótese de avançar para essa solução unilateralmente.

Visitas de altos dirigentes norte-americanos a Taiwan são sempre um tema muito sensível para a China que tem tentado isolar a ilha diplomaticamente – para que um Estado possa manter relações diplomáticas com Pequim não pode reconhecer Taiwan formalmente (há apenas 14 Estados que reconhecem Taiwan, actualmente, incluindo a Santa Sé).

Apesar de não ser inédita, uma visita de Pelosi, a terceira figura na linha de sucessão presidencial nos EUA, seria muito mal recebida por parte do Partido Comunista Chinês e não têm faltado avisos nesse sentido. O porta-voz da Força Aérea chinesa, Shen Jinke, disse este domingo que Pequim irá “salvaguardar de forma resoluta a soberania nacional e a integridade territorial” e garantiu que o país tem capacidade aérea para policiar os céus em torno da “ilha preciosa da mãe pátria”, referindo-se a Taiwan.

Hu Xijin, um conhecido analista chinês, publicou no Twitter uma mensagem em que avisava para retaliações caso os EUA enviassem caças para escoltar a comitiva de Pelosi caso esta visitasse Taiwan, mas acabou por apagar a publicação depois de a rede social ter bloqueado a sua conta.