Palcos da semana

Chaves com música na estrada, Porto entre pianos, Lisboa com Jazz em Agosto, Melgaço a ver documentários e Lagos num drive-in .

Festival à estrada

Com dois Iberian Festival Awards recém-arrecadados, volta a soar no quilómetro zero da estrada N2 o festival lhe pede emprestado o nome e o espírito. Se a icónica rota liga o país de Norte a Sul, o Festival N2 atravessa-o nas suas mais diversas sonoridades, com um cartaz quase totalmente luso.

Ao palco de Chaves sobem, na quinta-feira, Inês Homem de Melo, Márcia, Jorge Palma e Bateu Matou; na sexta, os galegos (e excepção à regra) Eladio y Los Seres Queridos, Rita Vian, HMB e Basilda; e, no sábado, Dela Marmy, Sean Riley & The Slowriders, The Legendary Tigerman e Filipe Karlsson.

CHAVES Jardim Público

De 4 a 6 de Agosto, às 18h30

Grátis

Teclas de festa

Da Casa da Música ao Palácio da Bolsa, passando pela Reitoria, pelo WOW - World of Wine e dando um salto a Famalicão, o Porto PianoFest está nas últimas afinações para a sua sétima edição, pronto a retomar “o seu formato original e inteiramente presencial”, faz saber a organização, e também a cumprir o propósito de “aproximar a música clássica dos novos públicos”, se bem que não se restrinja a ela.

No cartaz sobressaem as fusões da brasileira Clarice Assad, que se apresenta na liderança de um trio, e o espanhol Josu de Solaun, que no ano passado ganhou um prestigiado International Classical Music Award – ambos em estreia em Portugal. José Ramón Méndez, Jean Saulnier, Òscar Colomina i Bosch, Joonghun Cho, Catherine Ma, Anna (Man-Kiu) Tse, Jinhua Li, Chungho Lee são outras presenças garantidas.

PORTO Vários locais

De 1 a 9 de Agosto

Bilhetes de 2€ a 20€

Programa detalhado aqui

Jazz em trânsito criativo

O 38.º Jazz em Agosto prossegue com uma semana em cheio, depois da abertura de sábado, com Irreversible Entanglements, a dar o tom a um programa habitado por músicos de Chicago e Nova Iorque, em harmonia com “o mais criativo jazz produzido em Lisboa” e uma visita à cena londrina.

Até ao encerramento, protagonizado pelo ecléctico, profícuo e vanguardista compositor e multi-instrumentista John Zorn (um habitué do festival), actuam nomes como Ahmed, Ava Mendoza, Chris Corsano, Damon Locks, Moor Mother, Nate Wooley, Rob Mazurek, Turquoise Dream ou João Lencastre’s Communion.

LISBOA Fundação Calouste Gulbenkian

De 30 de Julho a 7 de Agosto

Bilhetes de 5€ a 20€; passes de 15€ a 90€

Programa detalhado aqui

Documentar e analisar

O MDoc - Festival Internacional de Documentário de Melgaço chega à oitava edição com “um olhar transversal e intercontinental sobre as questões de identidade, memória e fronteira”. Há uma dúzia de países representados nos 32 filmes que compõem a selecção oficial.

A este número juntam-se iniciativas paralelas como formações, uma competição de cartazes ou exposições, bem como uma novidade chamada X-Ray Doc. Nesta secção, coordenada por Jorge Campos, a ideia é analisar ao detalhe “um filme marcante na história do documentário” – neste caso, Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, descrito por Campos como um “extraordinário mosaico do Brasil a partir dos mais pobres”.

MELGAÇO Vários locais

De 1 a 7 de Agosto

Grátis

Programa detalhado aqui

Nostalgia e novidades

No Algarve, o chamamento cinéfilo vem do Drive-In Lagos. Nascido durante a pandemia, para contornar o impedimento de ir às salas de cinema, o evento veio para ficar, dado o sucesso gerado pelo seu enquadramento nostálgico, aliado a uma escolha de filmes apontada a produções recentes.

Nesta terceira edição, a selecção recai sobre Casa Gucci, thriller dramático de Ridley Scott protagonizado por Lady Gaga; O Peso Insuportável de um Enorme Talento, comédia de acção de Tom Gormican com Nicolas Cage em modo auto-satírico; Elvis, biopic musical de Baz Luhrmann em que Austin Butler encarna o “rei”; e, para os mais pequenos e famílias, a animação Bigfoot em Família, sequela de Bigfoot Júnior realizada pela mesma dupla, Ben Stassen e Jeremy Degruson.