Jovem de 21 anos morre afogado na praia de Santo Amaro de Oeiras

Vítima foi resgatada para terra pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, onde iniciaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

Um jovem de 21 anos morreu afogado na praia de Santo Amaro de Oeiras, no concelho de Lisboa, este sábado, após alegadamente se ter sentido mal, divulgou a Autoridade Marítima Nacional.

“A vítima (...) foi resgatada para terra, em estado inconsciente, pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, onde de imediato iniciaram as manobras de reanimação, com recurso ao Desfibrilhador Automático Externo (DAE)”, explicou esta força policial, em comunicado.

Após a chegada dos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, estes continuaram as manobras de reanimação à vítima, não tendo sido possível reverter a situação. O óbito foi declarado no local, acrescentou a mesma fonte.

A Autoridade Marítima Nacional adiantou também que o gabinete de psicologia da Polícia Marítima está a “prestar apoio aos familiares da vítima”, um rapaz natural de São Tomé e Príncipe.