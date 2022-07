A solução capitalista para quem actua na Festa do Avante!

Se o Partido Comunista Português me quiser convidar para tocar na Festa do Avante!, fica desde já aqui a promessa: aceito! Levo a minha guitarra, os meus livros com as canções de José Afonso, José Mário Branco e Sérgio Godinho (tenho todos), e sou perfeitamente capaz de entreter o público da Atalaia durante hora e meia, se não pela minha qualidade musical (convém não contar com ela), ao menos enquanto alvo volumoso para o arremesso de ovos e tomates. Dá bom entretenimento, e estou certo de que não faltarão voluntários. (Até já vejo um ou outro leitor do PÚBLICO de braço no ar.)