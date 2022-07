O mistério das Cartas ao Director

A Direcção do jornal diz que está a estudar um sistema que permita resolver os problemas que existem com a correspondência dos leitores.

A par dos títulos das notícias, a secção das Cartas ao Director é aquela que mais origina reparos dos leitores. O facto justifica-se pela importância que atribuem a essa correspondência. A publicação das suas opiniões é uma forma de participarem directamente na vida pública do jornal e da comunidade. Ela estabelece um diálogo entre eles e a redacção do PÚBLICO e permite-lhes comentar a actualidade noticiosa e a forma como ela é tratada pelos jornalistas. A estas razões acrescem outras, diz o leitor José Almeida Rodrigues: “Escrever cartas [ao PÚBLICO] dá-me bastante trabalho até chegar à versão final, aquela que envio ao jornal. Quando me perguntam (e há quem o faça!) por que razão objectiva perco tempo a escrevê-las, quase sempre fico sem palavras, e acabo a invocar vagamente o dever de cidadania, a vontade de intervir civicamente e outras razões que, a muitos, bem o sei, soam a oco. Mas é assim.”