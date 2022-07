O novo aeroporto de Lisboa

Sabemos que:

– Temos necessidade de acelerar as medidas de combate ao aquecimento global.

– Temos necessidade de ter visão e coragem política para cumprir a primeira.

– Com as tecnologias conhecidas actualmente, uma viagem de, p. ex., Lisboa a Madrid – pouco mais de 500 km –, se feita por avião emitirá, por passageiro-quilómetro, entre 15 a 30 vezes mais CO2 e outros gases contribuintes para o aquecimento global do que a mesma viagem feita por comboio de alta velocidade.

– A mesma viagem terá um tempo de percurso de cerca de 40 min. por avião, a que se juntam pelo menos 30 min. de tempo para check-in (se optimista), mais 20 para desembarque e outros tantos para acesso ao centro da cidade, mas (apenas) duas horas se feita de comboio, que leva o passageiro do centro de Lisboa ao centro de Madrid.

– Para percursos até 600 ou 800 km, o comboio de alta velocidade é opção muito competitiva relativamente ao avião, considerando todos os aspectos envolvidos, nomeadamente tempo de viagem centro a centro, conforto, facilidades a bordo e preço.

– A linha de alta velocidade Lisboa-Madrid vai ter que ser construída. Espanha está a fazer a sua parte, nós estamos, ainda e sempre, a “estudar”.

– Temos um aeroporto em Beja, sub-sub-utilizado, já com capacidade para todo o tipo de aviões, cujo aproveitamento para principal aeroporto de Lisboa será muito menos dispendioso e demorado do que outras soluções de raiz.

– Para aproveitá-lo, bastará construir uma linha de alta velocidade a ligá-lo ao centro de Lisboa, Gare do Oriente, por exemplo.

– Uma tal linha pode aproveitar parte considerável da via que sirva a linha Lisboa-Madrid.

– Com uma nova travessia do Tejo, necessária em qualquer solução, a ligação aeroporto-cidade pode fazer-se em pouco mais de meia hora.

Não tiro as lógicas conclusões que tirará alguém que, não sendo político no activo, pense para além do próximo ciclo eleitoral e veja para além do próprio umbigo e do “umbigo” do partido.

Jorge Mónica, Parede

O desconcerto de Pedro Abrunhosa

Pedro Abrunhosa, numa das suas recentes actuações, resolveu, no entusiasmo da cantoria, dirigir insultos grosseiros a Putin, “mandando-o àquela parte”. Abrunhosa teria outras formas de criticar Putin sem ser por calão. Como seria de esperar, a embaixada russa reagiu (quem se admira?) e, num comunicado, logo censurou asperamente o cantor em tom quase intimidatório. Abrunhosa, reagindo, pediu “ajuda” ao Governo português, o que é desconcertante. O Governo português não tem que se pronunciar, nem tem que se solidarizar com o comportamento, menos adequado, de Pedro Abrunhosa em palco. A atitude do músico foi deliberada e consciente daquilo que pronunciou. Portanto, Pedro Abrunhosa – se é valente – deve arcar com a responsabilidade e com as presumíveis consequências daquilo que pronunciou. Certamente que a embaixada russa iria reagir ao forte calão de Abrunhosa. Uma coisa é certa: o cantor não tinha nada que pedir “ajuda” ao Governo português.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Será que valeu a pena?

Fui um dos milhares de cidadãos de Lisboa que, no passado dia 26 de Setembro de 2021, decidiu alterar o habitual sentido de voto nas eleições autárquicas em Lisboa, para votar em Carlos Moedas.

O anterior presidente mostrava-se incapaz de resolver alguns dos principais problemas da cidade, dando pouca importância à questão da higiene urbana, espaços verdes, etc., além de ser o principal responsável pela desgraça que foi a introdução selvagem do alojamento local (AL) nos bairros históricos, de onde foram expulsos a maioria dos moradores, substituindo-os por turistas low cost.

Carlos Moedas apresentou-se como fazendo parte de uma nova classe de políticos, jovem, viajado e que viveu muitos anos nas mais evoluídas e desenvolvidas capitais europeias.

Novas ideias, uma nova maneira de governar a cidade, era a promessa. Infelizmente, e passado que está quase um ano, Lisboa está cada vez mais suja e os espaços verdes cada vez mais abandonados.

J. Sequeira, Lisboa

Lucros excessivos do Estado

Fomos informados que o Estado teve um excedente de 1113 milhões de euros no 1.º semestre do ano, e que este valor poderá atingir 2500 milhões de euros no fim do ano. Este excedente foi inesperado e é excessivo. Resultou essencialmente do aumento dos preços e do aumento da actividade empresarial. Os motivos que nos levam a discutir a possibilidade de taxar os lucros excessivos das empresas são os mesmos que nos deveriam levar a discutir uma taxa sobre o Estado, que corresponderia a uma redução de impostos. Note-se que, ao taxar as empresas, o Estado vai aumentar ainda mais o seu excedente inesperado. Claro que isto é um raciocínio circular, mas não deixa de ser um círculo socialmente virtuoso.

António Campos, Viana do Castelo