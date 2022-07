Quase três em cada quatro brasileiros acha que há corrupção no Governo Bolsonaro

Sondagem da Datafolha mostra, no entanto, que o tema é secundário nesta eleição ao contrário de 2018: saúde, economia, miséria, educação e violência são os principais problemas.

A percepção de que há corrupção no Governo de Jair Bolsonaro é disseminada: 73% dos brasileiros acreditam que ela acontece. No entanto, é vista como um problema nacional secundário, em comparação com a saúde, temas económicos, a miséria, a educação e a violência urbana.