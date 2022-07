Congressistas aprovam proibição à venda de armas semiautomáticas nos EUA

Objectivo é proibir o fabrico e venda de armas usadas frequentemente nos tiroteios mais mortíferos no país. Diploma deverá ser chumbado no Senado.

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou legislação que proíbe a venda de armas semiautomáticas, um dos tipos mais usados nos tiroteios em massa mais mortíferos. Porém, é improvável que a lei progrida no Senado.

É a primeira vez em vários anos que os congressistas norte-americanos legislam sobre este tipo de armamento. Em 1994, uma lei idêntica chegou a ser aprovada e esteve em vigor durante uma década, mas não foi renovada. A legislação proibiu o fabrico e a venda a civis de armas semiautomáticas e de carregadores de munições de “grande capacidade” (com espaço para mais de dez balas).

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que a legislação anterior “salvou vidas” enquanto esteve em vigor e elogiou a aprovação do novo diploma. “É um passo fundamental na luta em curso contra a epidemia mortífera de violência armada no nosso país”, afirmou a democrata.

A legislação é vista como uma resposta urgente a incidentes recentes que envolveram armas de fogo, como o tiroteio numa escola em Uvalde, no Texas, outro num supermercado em Buffalo, em Nova Iorque, e durante os festejos do Dia da Independência, em Chicago, no Illinois.

No mês passado, o Congresso norte-americano já tinha aprovado um pacote legislativo amplo destinado a restringir o acesso a armas de fogo, através do reforço das medidas de verificação dos antecedentes dos potenciais compradores.

Ao contrário do que aconteceu então, desta vez o diploma de proibição de venda das armas semiautomáticas não mereceu o apoio bipartidário no Congresso. A legislação foi aprovada com 217 votos a favor (apenas com o apoio de dois republicanos e a oposição de cinco democratas) e 213 contra.

Num Senado dividido ao meio, é praticamente impossível que o diploma consiga desafiar as disciplinas partidárias para alcançar a aprovação.

Ainda assim, activistas pelo controlo do armamento nos EUA consideram que a aprovação da lei pelo Congresso tem um valor simbólico importante. “Há apenas alguns anos isto seria impensável”, disse ao Guardian Trevon Bosley, dirigente da March for Our Lives, uma organização fundada na sequência do tiroteio na escola de Parkland, em 2018. “Esta lei ainda não vai salvar vidas, mas envia uma mensagem poderosa aos milhões de jovens que estão a crescer enquanto combatem pelas nossas vidas: a mudança é possível.”