Martin Scorsese volta a filmar com Leonard DiCaprio, com três filmes em linha

The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder e Killers of the Flower Moon , este já em pós-produção, são as novos filmes da dupla realizador-actor, quando se fala também numa biografia de Roosevelt.

Se a notícia da reunião de Martin Scorsese com Robert De Niro faz parte da história do cinema contemporâneo desde há já meio século – com o seminal Os Cavaleiros do Asfalto (Mean Streets, 1973) –, a parceria do grande cineasta americano com Leonardo DiCaprio é bem mais recente – remonta há duas décadas, iniciada com Gangues de Nova Iorque (2002). Mas esta está a ganhar agora uma expressão mais intensa, tendo em conta as notícias das produções em que Scorsese tem vindo a trabalhar nos últimos tempos. A mais recente – anunciou esta sexta-feira a Variety – é a da nova reunião de ambos no projecto The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, um filme que, como o anterior, Killers of the Flower Moon, tem por base um livro do jornalista David Grann. E também contou com DiCaprio como protagonista, ao lado de… Roberto De Niro.

The Wager será uma produção para a Apple TV+, e conta a história de um navio da marinha real britânica, de nome ‘The Wager’, que naufragou numa ilha deserta na costa da Patagónia, em 1740, quando desempenhava uma missão secreta em busca de um galeão espanhol recheado de tesouros. A história da difícil sobrevivência da tripulação, frente às condições adversas da natureza e à própria natureza humana quando confrontada com situações limite, faz o núcleo da acção do filme, em que Leonard DiCaprio será o protagonista.

Não foi ainda divulgada informação sobre as datas da rodagem – que deverá ocorrer na Argentina, no Chile e no Brasil –, nem sobre a estreia de The Wager.

Já em fase de pós-produção, por sua vez, está Killers of the Flower Moon, também uma produção da Apple, e igualmente a partir de um texto de David Grann com aquele título, publicado em 2017. Tem por base a investigação do FBI sobre uma série de assassinatos de habitantes nativos ocorridos na década de 1920, na região de Osage, no Oklahoma, após a descoberta de petróleo neste estado norte-americano. Leonardo DiCaprio, na figura de um personagem que se apaixona por uma índia Osage, surge a encabeçar o elenco, ao lado de Lily Gladstone, Jesse Plemons e… Robert De Niro.

A estreia de Killers of the Flower Moon – cuja rodagem, em várias localidades do Oklahoma, foi já concluída no final do ano passado – está anunciada para 2023. A Variety diz que o lançamento do filme chegou a ser anunciado para o próximo Outono, mas admite que o adiamento possa ter a ver com a expectativa de que a estreia possa acontecer na Europa, nos festivais de Cannes ou de Veneza.

Entretanto, e segundo o normalmente bem documentado site Internet Movie Database, o encontro de DiCaprio com Scorsese pode vir a ter mais um capítulo logo a seguir, com um biopic sobre o Presidente Theodore Roosevelt. A ser assim, seria o oitavo filme do celebrado actor de 47 anos frente à câmara de Scorsese, depois dos dois filmes atrás referidos e também de O Lobo de Wall Street (2013), Shutter Island (2010), Entre Inimigos (2006), O Aviador (2004) e Gangues de Nova Iorque (2002).