Este fim-de-semana, Felgueiras junta o vinho verde à gastronomia de rua

Felgueiras volta a ser cenário do festival Vinho Verde & Street Food. Com degustações, conversas e experiências gastronómicas, a iniciativa pretende promover os vinhos verdes e impulsionar a economia local. O município é reconhecido como um dos grandes produtores de vinho da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, detendo quase 15% da produção.

Pelo segundo ano, entre os dias 29 e 31 de Julho, a praça Machado de Matos acolhe produtores de vinho, incluindo Terras de Felgueiras, Quinta da Lixa, Quinta de Maderne, Quinta da Palmirinha, Fernando Horta Vinhos, Foral de Felgueiras e a Calçada Wines. Já a comidas de rua marca presença com coxinhas, tripas, hambúrgueres, pães com chouriço e bifanas.

A abertura do Vinho Verde & Street Food decorreu esta sexta-feira, às 19h, com o chef trasmontano Marco Gomes. Sábado, cabe a vez a Tiago Bonito, chef na Casa da Calçada, com direito a estrela Michelin, que irá cozinhar ao vivo.

Além da gastronomia, o evento inclui concertos musicais, um festival de dança e uma caminhada. Na manhã de sábado decorrerão visitas guiadas ao Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, à Fábrica do Pão de Ló e à Cooperativa Terras de Felgueiras. No domingo, um passeio pelo Caminho de Torres, troço do Caminho de Santiago, arrancará às 8h.

O programa encerra no domingo com o terceiro Festival de Dança de Felgueiras e com uma noite baptizada de A Mulher e o Vinho, com provas comentadas e fado.

A programação completa está disponível no site do evento.