Landcraft, um Loureiro intenso e apaixonante, que puxa pelo melhor da casta

Criar vinhos geográficos, com a identidade do lugar, é o propósito assumido pela Geographic Wines, um novo produtor que faz fé no princípio de que quanto menor for a intervenção na vinha e na adega maior é a expressão de cada parcela. Cúmplices e complementares neste posicionamento, Nuno Morais Vaz e Daniela Matias são dois jovens que também de forma apaixonada dão corpo ao projecto.