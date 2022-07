Quem quer ser professor? Rafael, Maria e Carolina levantaram a mão

No final de um ano lectivo em que o país tomou consciência do problema de falta de professores, as histórias que contrariam a tendência de fuga à profissão falam de “paixão”, sentido de “missão”, mas também “revolta”. No concurso nacional de acesso ao ensino superior, que começou esta semana, a oferta de cursos de formação de docentes aumentou 7%.

Os estudantes não estão sentados da forma habitual nas mesas da sala de aula. Alguns estão virados de costas para o quadro, outros sentam-se à cabeceira da mesa, há ainda os que se inclinam sobre o lugar ao seu lado. Este é, porém, um cenário usual para os alunos do 2.º ano do mestrado em Educação Pré-Escolar e ensino do 1.º ciclo do Instituto Politécnico de Bragança. É assim que se juntam regularmente durante as aulas para poderem conversar em grupo.