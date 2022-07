Se as escalas não mudarem, chefes da equipa de urgência do Hospital de São Francisco Xavier demitem-se

Médicos contestam a organização proposta das equipas, que contempla apenas um assistente hospitalar, com funções de chefe de equipa, e um interno do 5.º ano.

Os chefes de equipa do serviço da urgência geral do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, que pertence ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, anunciaram ao conselho de administração que se demitem se o planeamento da escala para o mês de Agosto não for alterado.

Numa carta enviada à administração, a que o PÚBLICO teve acesso, o grupo de médicos contesta a organização proposta das equipas, que contempla apenas um assistente hospitalar, com funções de chefe de equipa, e um interno do 5.º ano.

Segundo a SIC Notícias, estará a acontecer uma reunião entre os médicos e o conselho de administração.

Na carta, o grupo diz que considera a composição das equipas “imensamente desadequada, não só perante a afluência diária de utentes ao SU [serviço de urgência], mas também pela necessidade mantida de repartição da equipa médica em dois circuitos (doentes com queixas respiratórias e não respiratórias)”. “A composição proposta tem, ainda, implicações directas e significativas na formação médica geral e especializada, que fica assim posta em causa”, alertam os subscritores.

“O grupo considera que com a constituição proposta no planeamento actual – e esperando que se mantenha ou até agrave (no período de Inverno que se segue) a afluência actual e a necessidade de dois circuitos com reanimação – não estarão garantidas a capacidade de assistência e cuidados às pessoas que recorrem ao SUG [serviço de urgência geral] do CHLO [Centro Hospitalar Lisboa Ocidental] nem a segurança destas e dos profissionais que as assistem”, afirmam.

“Nesse sentido, concretizando-se este planeamento e a constituição das equipas nele proposta, o grupo apresentará a sua demissão em bloco da função de chefia do SUG, a aplicar a partir do mês de Agosto”, concluem.

O PÚBLICO contactou o centro hospitalar, que remeteu explicações para um comunicado a enviar posteriormente, na sequência da reunião marcada para as 12h com os clínicos.

Situação antiga

Na missiva enviada ao conselho de administração, os médicos afirmam que a crise que vive no serviço da urgência geral “é antiga e tem-se vindo a agravar progressivamente” e que as condições de trabalho “se vêm precarizando” e “têm sido cada vez maiores”.

“Perante a situação durante as noites e os fins-de-semana de Agosto existe a hipótese de não haver urgências. As escalas estão muito abaixo das recomendações. Perante uma afluência diária de 20 a 250 pessoas que recorrem à urgência, um especialista e um interno é claramente insuficiente”, disse ao PÚBLICO Maria João Tiago, secretária regional de Lisboa e Vale do Tejo do Sindicato Independente dos Médicos (SIM). No mínimo, a escala deveria ter dois médicos especialistas e dois internos.

“Já em Fevereiro deste ano, o sindicato alertou para o problema das escalas insuficientes, mas não obteve nenhuma resposta à missiva”, acrescentou a médica, lamentando a ausência de capacidade para fixar clínicos no SNS.

A médica adiantou que nesta reunião com o conselho de administração serão entregues cerca de 25 pedidos de escusa de responsabilidade e que mais médicos se poderão juntar na entrega destes pedidos. Em relação ao encontro, a “expectativa é que o conselho de administração corrija a injusta situação destes médicos” e avance com medidas para contratar mais profissionais.

“Não é pedindo mais horas extraordinárias que se resolve este problema. Só será resolvido quando rapidamente forem revistas as grelhas salariais. Com uma perda de cerca de 30% do poder de compra, com a inflação, um médico a fazer 40 horas semanais leva no final 1700 euros limpos por mês”, disse.