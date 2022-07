Gabinete do primeiro-ministro tem 11 motoristas, como afirma a IL?

A Iniciativa Liberal criticou a “hipocrisia” de António Costa por defender que se reduza o uso do automóvel nas cidades, quando no seu gabinete tem 11 motoristas à disposição.

A frase

"11 motoristas só no gabinete [do primeiro-ministro]”

Iniciativa Liberal, sobre o número de motoristas do gabinete de António Costa

O contexto

No domingo passado, a Iniciativa Liberal (IL) acusou, nas redes sociais, o primeiro-ministro de ter 11 motoristas no seu gabinete, apesar de ter afirmado recentemente que as cidades devem habituar-se a viver sem automóveis. “O melhor a fazer é estacionar o automóvel”, disse, a 22 de Julho, o líder do executivo.

??Imposições no carro dos outros é refresco. pic.twitter.com/eMCp4u4Oej — Iniciativa Liberal (@LiberalPT) July 24, 2022

À data da publicação dos liberais, não eram ainda conhecidos os motoristas do gabinete de Costa, visto que as designações não tinham sido publicadas por despacho em Diário da República (DR), tendo o partido baseado a sua declaração no número de motoristas de executivos passados.

Os factos

Os despachos foram publicados esta quinta (sete motoristas) e sexta-feira (quatro) e indicam, efectivamente, que o gabinete do primeiro-ministro tem 11 motoristas.

No executivo anterior, de acordo com a lista de nomeações no portal do Governo, o gabinete do primeiro-ministro não tinha 11 motoristas, mas 12. Porém, recuando a 2015, ao primeiro Governo de Costa, encontram-se os 11 motoristas aos quais se referia a IL, como indica o site do executivo.

Para os liberais, “o ponto principal é a hipocrisia de dizer às pessoas que deixem de andar de carro, quando nem sequer há metro na maioria das cidades, e depois ter 11 motoristas”, explica ao PÚBLICO o deputado Bernardo Blanco.

A IL remeteu questões ao executivo sobre a razão da demora da publicação dos despachos. Ao PÚBLICO, o gabinete do primeiro-ministro esclareceu que os despachos foram enviados para publicação a 14 de Julho e que os membros dos gabinetes consideram-se “em exercício de funções a partir da data indicada no despacho”, ou seja, 30 de Março, e não da publicação em DR.

Ainda que sejam actualmente 11, o conjunto de motoristas pode aumentar, já que segundo a lei este pode ter até 12. O gabinete de Costa diz, contudo, que “não está prevista a designação de mais motoristas”.

Em suma

A declaração dos liberais é verdadeira, uma vez que — embora quando fizeram a publicação nas redes sociais não fosse ainda público o número de motoristas do gabinete primeiro-ministro — esta semana foram publicados os despachos que designam 11 motoristas.