Manuel Begonha: “Não é uma estátua, não é um busto, é um monumento”

No centenário do nascimento de Vasco Gonçalves, a associação Conquistas da Revolução propôs construir-se um monumento. Moedas deu parecer positivo, mas a oposição discordou. Manuel Begonha diz que o objectivo é homenagear um homem que admiram, mas primeiro é preciso “negociar” com a autarquia.

A associação Conquistas da Revolução (ACR) foi a uma reunião pública da Câmara de Lisboa manifestar o desejo de assinalar o centenário do nascimento de Vasco Gonçalves com um monumento. “Para nós será sempre uma honra continuar a homenagear o senhor general Vasco Gonçalves. Trabalharemos convosco um bocadinho mais na definição desse monumento. Não sei exactamente o que seria, se uma estátua, se um busto”, respondeu Carlos Moedas. A resposta do presidente lisboeta mereceu críticas do CDS-PP e da Iniciativa Liberal, que se mostraram desagradados com a homenagem do militar de Abril que se opôs ao regime de Salazar e que foi primeiro-ministro de quatro governos provisórios (entre Julho de 1974 e Setembro de 1975).