A “poética de sentimento” da portuguesa Eva Evita valeu um prémio ibero-americano

Eva Evita, alter-ego de Eva Viera, é “tão apaixonada por casas como por livros ilustrados”, conta a artista e arquitecta num email ao P3. E, diz, “até hoje nenhuma ilustração ou texto se queixaram dos seus acolhedores compartimentos e de pés direitos apertados”.

A ilustradora venceu agora a 13.ª edição do prémio Catálogo Ibero-América Ilustra, com um trabalho de ilustração inédito "cheio de significado, tanto narrativo como plástico", revelou o júri do galardão.

Com a série de ilustrações O sono do sol, Eva Evita foi escolhida entre 700 ilustradores que se apresentaram no concurso promovido pela Fundación SM e a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México. Uma distinção que se junta assim a outras que já tem lá em casa, como o Revelação BIG - Bienal de Ilustração de Guimarães e o Novos Talentos FNAC.

Segundo a Lusa, o júri decidiu atribuir-lhe o prémio monetário de 5000 euros porque "a sua linguagem poética dá continuidade ao caminho traçado pelas vozes mais reconhecidas do mundo da ilustração editorial dos últimos anos". "Cada ilustração tem uma força e narrativa próprias, integrando-se todas numa sequência narrativa onírica potente, que comove o leitor", justificou o júri, citado em nota de imprensa.

Uma “poética de sentimento” que move a ilustradora, confessa a própria, e que pode ser vista numa exposição de ilustração que está patente no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, até domingo, 31 de Julho.