Um escritório com muita luz natural e vidro — onde se vêem ideias escritas na parede

"Luz natural e transparência" são os elementos chave do escritório da Mindera, em Coimbra. A empresa, que desenvolve soluções web e backoffice para as áreas do retalho, fast food, produtos financeiros ou clientes de apostas, tem a filosofia de que "toda a equipa é proprietária de um projecto que desenvolvem em conjunto", não existindo departamentos.

O escritório onde tudo acontece: envidraçado, com paredes transparentes e janelas que mostram a cidade. "O mobiliário branco, de madeira e os apontamentos de cor amarelo e verde, são constantes", lê-se no site do projecto. A área de trabalho, em open space, é dividida por meias paredes estruturais do edifício, "no meio das quais foram colocadas mesas de trabalho, criando uma sequência de ilhas mais privadas". A circulação é feita à volta desta área.

Com mesas em madeira, para proporcionar a sensação de conforto, e paredes forradas a vinil — com espaço para que todos se possam levantar e apontar ideias —, este escritório alia o conforto ao trabalho. E ao lazer — basta ver o terraço.

Este é o primeiro episódio da sexta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para “mostrar e celebrar escritórios portugueses que fazem a diferença na vida das pessoas”. A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar. Sabe mais sobre este escritório no site do projecto.