BE acusa executivo camarário de Loures de duplicar o número de chefias

A duplicação das novas chefias na Câmara de Loures vai aumentar as despesas em mais de um milhão e quatrocentos euros, diz o Bloco de Esquerda, que acusa o PS e PSD de criarem “jobs for the boys”.

O Bloco de Esquerda acusou esta sexta-feira o executivo PS/PSD da câmara de Loures de duplicar os cargos de chefia e assim arranjar empregos para os boys e girls. Segundo o partido, a autarquia passará a ter 17 unidades orgânicas (mais oito do que tinha), 66 unidades flexíveis (mais 33) e três directores municipais (tinha 0).

Em comunicado, o partido de esquerda afirma que a duplicação dos cargos de chefia vai aumentar as despesas em mais de um milhão e quatrocentos mil euros. Nesta quinta-feira, em reunião extraordinária da Assembleia Municipal, a deputada municipal Rita Sarrico, questiona a duplicação da estrutura orgânica dos serviços da Câmara Municipal de Loures e as “prioridades” do autarca Ricardo Leão por estar a considerar modificar as normas que asseguram que todos os alunos de nível socio-económico baixo tenham acesso a refeições gratuitas quando os encarregados de educação apresentam dificuldades para as financiar.

Isto porque, disse a bloquista, o autarca socialista afirma que nem todos os encarregados de educação são honestos quanto aos seus rendimentos, o que leva a uma despesa de mais de um milhão e seiscentos euros. Por esta razão, acusa o executivo de incoerência ao afirmar não conseguir face aos problemas estruturais da freguesia quando cria novos cargos municipais.

O BE critica também o PSD, “para quem o cartão partidário fala mais alto do que a competência, o mérito e a formação específica”, dizendo que o problema já não é de agora, citando exemplos anteriores em que foram nomeados membros do partido para cargos públicos. E cita o caso da escolha, em 2017, do jurista do PSD João Ramos Patrocínio para chefiar a Unidade de Serviços de Veterinário Municipal, apesar de não dispor das competências necessárias e da objecção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, que entendia que o cargo deveria ser preenchido por um veterinário.

O comunicado critica a postura do PSD Loures na política municipal, onde “encontramos as piores práticas, o que todos os cidadãos honestos condenam: o favorecimento partidário, o pacto em nome de favores, o emprego para o amigo do partido”.

Por isso, o BE compromete-se a “acabar, de uma vez por todas, com as nomeações e os falsos concursos que favorecem o cartão partidário” e a “começar a privilegiar a competência, a formação técnica e especializada e o mérito” para “escolher os melhores e os mais competentes'’.