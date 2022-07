O mundo dividido entre os que escutam e os que não se calam

É fácil dizer que se é um bom ouvinte. Isso, qualquer um que oiça bem e que conheça o ditado “quando um burro fala, o outro baixa as orelhas” o pode ser. Difícil é escutar, absorver os sons e as palavras que são ditas, captar o seu sentido, ter a humildade de ver as coisas e o mundo da forma como o outro o vê.