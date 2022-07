Do mar e da ria chega o Festival do Marisco a Ílhavo

É um fim-de-semana para mariscar até mais não em Ílhavo. A nova edição do Festival do Marisco da Costa Nova, que começou na quinta e prossegue até domingo, promete “o melhor da gastronomia local, ao almoço e ao jantar”.

“Do mar e da Ria de Aveiro”, informa a autarquia em comunicado, o marisco vai sendo servido à mesa “numa tenda no relvado da Costa Nova, entre a ria e os palheiros coloridos”.

Entre as estrelas do certame contam-se “as ostras, as amêijoas, o berbigão, o mexilhão, o lingueirão de canudo, os percebes e o “camarão da costa"”, que se juntam “aos vários mariscos capturados pela comunidade piscatória local em outras paragens” – casos do camarão tigre, sapateiras e navalheiras ou lagosta.

A ementa é ainda mais composta, integrando “várias iguarias": bons exemplos são a sopa de peixe, o arroz de marisco e as pataniscas de marisco.

Para os quatro dias de mariscada, o festival espera fechar com cerca de três mil refeições servidas e uns 2500 quilos de marisco consumidos.

Já o espaço da tenda tem capacidade para 600 pessoas e abre esta sexta e sábado das 12h30 às 15h e das 20h às 23h; no último dia, domingo, das 12h30às 15h.

Com entrada livre, “só paga mesmo o que comer”, sublinha a autarquia, que apoia o evento organizado pelo Illiabum Clube.