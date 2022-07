Revista Carácter: Por vinhos e caminhos com o tempero do Dão

Com a edição do PÚBLICO de 6 de Agosto chega às bancas uma nova revista que convida à descoberta da região do Dão - através dos vinhos e através do território que lhes dá forma.

Álvaro de Castro, da Quinta da Pellada, fala de parcelas de vinha. Paulo Nunes, da Casa da Passarella, também. E, na Textura Wines, Marcelo Villela afina pelo mesmo diapasão. Mais do que castas específicas ou quintas em geral, estes três produtores de vinho na sub-região da Serra da Estrela – e muitos outros em seu redor – sublinham o mesmo: no Dão, a variabilidade é tão grande, em termos de solo, de inclinações, de exposição solar, que uma mesma vinha aparentemente uniforme pode produzir vinhos completamente distintos. Esta é a primeira lição sobre o carácter do Dão.

Depois, entram factores como o granito, os rios que sulcam a paisagem ou as florestas que circundam as vinhas – e que, explica Paulo Nunes, imprimem aos vinhos “o balsâmico resinoso” – e já se começa a ter uma ideia do perfil da região. Não que o Dão precise, propriamente, de apresentações – mas, se partimos em modo de exploração, é mais difícil que alguma coisa nos escape quando temos um bom “mapa de estradas”.

É com esse propósito que nasce mais um projecto editorial com a marca do PÚBLICO (e apoiado pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão): reunir pistas para quem parte à descoberta. E apresentar motivos para quem ainda não decidiu partir. Mais do que uma revista especializada sobre vinhos – que não é nem procura ser –, a Carácter pretende dar a conhecer a região nas várias vertentes, com o foco apontado às actividades de enoturismo e aos vinhos diferenciadores, sem perder de vista tudo o resto que existe em redor: paisagens, património, praias fluviais, museus, natureza, restaurantes, centros urbanos, aldeias. Afinal, já se percebeu, o carácter dos vinhos do Dão também está em tudo o que os rodeia.

A primeira edição desta revista de 36 páginas, distribuída gratuitamente com o PÚBLICO de 6 de Agosto, propõe um roteiro na Serra da Estrela que mistura a boa mesa serrana, as praias do rio Alva e os tais produtores que, no primeiro parágrafo, falavam de parcelas de vinha. Mas cabem ainda vistas desimpedidas, queijos que o tempo aperfeiçoou, rebanhos de ovelhas e um restaurante que pretende tornar-se um farol na região.

Na Carácter n.º 1 fala-se também do projecto Caminhos Cruzados, o auto-intitulado “Novo Dão”. E da qualidade e da raridade da carne certificada da vitela de Lafões (com um “mapa do tesouro” para encontrá-la, e outro para casá-la no copo). Sem esquecer os vinhos, claro: o crítico José Miguel Dentinho põe à prova a casta-rainha dos brancos da região, num painel de 30 monocastas de encruzado. Há muito Dão para descobrir com o PÚBLICO de 6 de Agosto.