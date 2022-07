Carlos Bica com quarteto em estreia absoluta na Academia Almadense

Quinze dias depois de encerrar a edição deste ano do Jazz im Goethe Garten, em Lisboa, num trio com Daniel Erdmann e DJ Illvibe, o contrabaixista e compositor Carlos Bica apresenta-se este sábado, 30 de Julho, em quarteto e com uma formação inédita: João Barradas (acordeão), Gonçalo Marques (trompete) e Samuel Rohrer (bateria). O concerto será em Almada, no Auditório Osvaldo Azinheira da Academia Almadense, às 21h30.

Com uma extensa discografia, em nome próprio ou integrado noutros projectos, Carlos Bica tem uma longa e reconhecida carreira no jazz, aquém e além-fronteiras, liderando há duas décadas o trio AZUL, com o guitarrista Frank Möbus e o baterista Jim Black, a par de muitos outros projectos a que se tem associado, em vários géneros musicais. Foi membro da Orquestra de Câmara de Lisboa e de diversas orquestras de câmaras alemãs, como a Bach Kammerorchester e a Wernecker Kammerorchester. Tocou durante anos com a cantora Maria João e colaborou com músicos como Ray Anderson, Kenny Wheeler, Aki Takase, Kurt Rosenwinkel, John Zorn, Lee Konitz, Mário Laginha, Mathias Schubert, Claudio Puntin, João Paulo Esteves da Silva, David Friedman e Gebhard Ullmann, entre muitos outros. Na área da música popular, tocou e gravou com Carlos do Carmo, José Mário Branco, Pedro Caldeira Cabral, Camané, Janita Salomé ou Cristina Branco.

Quanto aos músicos que o acompanham nesta formação agora em estreia, João Barradas é um multipremiado acordeonista já com vários discos gravados e participações em festivais um pouco por todo o mundo, tendo aí apresentado, em estreias mundiais, dezenas de peças de sua autoria ou escritas para ele por alguns dos mais destacados compositores europeus. Gonçalo Marques, trompetista, actua regularmente com a orquestra do Hot Clube, cuja escola dirige, sendo também professor na Escola Superior de Música de Lisboa. A par disso, tem feito também algumas experiências no teatro e na dança contemporânea. Por último, o baterista Samuel Rohrer, nascido em Berna, na Suíça, e sediado desde 2003 em Berlim, vai da música acústica improvisada à electrónica, tendo trabalhado com músicos como Laurie Anderson, Tobias Freund, Ricardo Villalobos e João Paulo Esteves da Silva.