Fim-de-semana na TV: Mudar para Melhor em Noites com notas de lutas, sonhos e futebol

CINEMA

I Kill Giants - Eu Mato Gigantes

AXN Movies, sábado, 21h10

Com poucos amigos, isolada e rejeitada pelos colegas de escola por ser estranha, Barbara, de 12 anos, refugia-se nos livros de Dungeons & Dragons e acaba por criar o seu próprio mundo de fantasia. Um dia, percebe que uns gigantes vindos desse universo vão invadir a sua cidade. Como ninguém acredita nela, resolve preparar-se para os combater sozinha. Adaptada das novelas gráficas de Joe Kelly e J.M. Ken Niimura, esta aventura marca a estreia na realização de longas-metragens de Anders Walter e tem os mesmos produtores de Harry Potter. Madison Wolfe surge no papel principal, a contracenar com Zoe Saldana e Imogen Poots.

Um Sonho Possível

Fox Life, sábado, 22h20

Michael Oher (Quinton Aaron), um adolescente traumatizado e abandonado à sua sorte, tem três capacidades que o tornam muito especial: resiliência, uma aptidão inata para o desporto e um instinto de protecção particularmente apurado. Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock, no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actriz) é uma mulher decidida, autoritária e de coração enorme. A força do acaso junta-os. O que poderia ser unicamente um gesto de generosidade transforma-se no grande momento de viragem nas suas vidas. Realizado por John Lee Hancock, o filme é baseado no livro The Blind Side: Evolution of a Game, de Michael Lewis, sobre a história verídica do jogador de futebol americano Michael Oher, que viria a tornar-se uma estrela.

Noites

RTP2, sábado, 23h25

A droga é o tema central de Noites, misto de documentário e ficção. Os intérpretes são João Pereira – descoberto no centro de metadona do Casal Ventoso –, que se representa a si próprio, e Cláudia Tomaz, a realizadora, que assume a personagem feminina de Teresa. Somos conduzidos ao quotidiano do casal de toxicodependentes. Juntos há mais de três anos, vivem de biscates e vagueiam pelas ruas de Lisboa. As suas vidas, os seus tempos e os seus espaços são traçados pela dependência da heroína. Teresa está frágil e doente. Para sustentar o vício galopante dos dois, João prostitui-se.

Uma Questão de Honra

AXN Movies, domingo, 14h

Um fuzileiro de Guantánamo morre em circunstâncias duvidosas. Dois colegas são acusados do homicídio. A sua defesa é entregue à comandante Galloway (Demi Moore) e ao tenente Kaffe (Tom Cruise), que vão descobrir uma teia de corrupção nas altas instâncias da Marinha. O filme de Rob Reiner foi nomeado para quatro Óscares, incluindo melhor filme e actor secundário (Jack Nicholson).

A Vida Extraordinária de Louis Wain

TVCine Top, domingo, 21h30

Biopic de Will Sharpe sobre o artista inglês Louis Wain (1860-1939), famoso pelos seus desenhos de gatos de olhos grandes e expressivos. A dar vida às personagens surgem Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Toby Jones e também Nick Cave, no papel do escritor H. G. Wells.

1917

AXN, domingo, 21h55

Escrito e dirigido por Sam Mendes, inspira-se numa história contada pelo avô paterno do realizador, que serviu na I Guerra Mundial. O filme venceu três Óscares (em dez nomeações), dois Globos de Ouro e sete BAFTA. George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburc, Colin Firth e Benedict Cumberbatch formam o elenco.

SÉRIE

Nós

RTP2, sábado, 20h46

Nada como uma grande viagem em família para reforçar laços, pensam os Petersen. O problema é que o casal pode estar à beira do divórcio: em vésperas da partida, Connie (Saskia Reeves) revela ao marido, Douglas (Tom Hollander), que tem dúvidas quanto à continuação do casamento. É então que, para ele, o objectivo da viagem passa a ser outro: por um lado, reacender o romance com a mulher; por outro, manter a família unida. Eis a premissa da minissérie da BBC, uma comédia dramática baseada no livro homónimo de David Nicholls (que se responsabiliza pelo guião) e realizada por Geoffrey Sax. A RTP2 repõe-na hojsemanalmente, a partir deste sábado.

DOCUMENTÁRIOS

Mudar para Melhor

SIC Mulher, domingo, 12h30

Estreia. Fátima Lopes aventura-se no formato documental, numa série que tem como nota de intenções “intervir de forma positiva na transformação e dignificação do talento em actividades profissionais consideradas pouco atractivas”. O tom vai para além do meramente descritivo, já que a anfitriã embarca no meio e experimenta as tarefas, ensaiando a condição de mariscadora na Ria Formosa, pescadora em Caxinas e Sesimbra, bióloga marinha na Ria de Aveiro, preparadora de conservas em Matosinhos ou técnica de aquacultura no Alvor. Esta primeira temporada é composta por seis episódios e é dedicada, já se adivinha, a profissões ligadas ao mar. Chega ao canal temático da SIC depois de ter sido lançada no YouTube, em Outubro de 2021.

Rosas de Ermera

RTP2, domingo, 14h43

Em 1939, os irmãos João e José Afonso dos Santos vão de Moçambique para Coimbra estudar. Já os pais, o juiz José Nepomuceno Afonso e Maria das Dores, e a filha mais nova do casal, Maria, viajam para Timor-Leste, onde o pai foi colocado. A eclosão da II Guerra Mundial irá separar a família durante alguns anos, com os pais e Maria a serem eventualmente internados nos campos de concentração criados pelos japoneses. É um episódio “perdido” na grande história da relação entre Portugal e Timor, que o realizador Luís Filipe Rocha aqui documenta. É também uma página pouco conhecida da vida do ícone da música portuguesa José Afonso (1929-1987).

DESPORTO

Futebol: Porto x Tondela

TVI, sábado, 20h45

Directo. A Supertaça Cândido de Oliveira é disputada entre o Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal (além de recordista de títulos na prova, com 22 troféus) e o Tondela, finalista vencido da taça na temporada 2021/22.

Futebol: Inglaterra x Alemanha

RTP2, domingo, 16h52

Em directo do Estádio de Wembley, em Londres, é transmitida a final do Campeonato Europeu de Futebol Feminino, que opõe as selecções inglesa e alemã.

MÚSICA

Resistência - 25 Anos ao Vivo

RTP2, sábado, 14h58

Recordação do concerto dado a 13 Outubro de 2017, em Lisboa, pelo supergrupo que gerou um fenómeno geracional nos anos 1990, com temas como Nasce selvagem, Não sou o único, Aquele Inverno ou Circo de feras. Este espectáculo foi o primeiro de uma série e teve como pretexto a celebração do 25.º aniversário.

Pianomania 2021: Rudolf Buchbinder

RTP2, domingo, 23h09

O pianista austríaco Rudolf Buchbinder começou por ser o mais jovem aluno admitido na Escola Superior de Música de Viena. Hoje, é frequentador assíduo das maiores salas mundiais. Este recital aconteceu a 5 de Outubro de 2021, no Grande Auditório da Gulbenkian, em Lisboa, no âmbito do festival Pianomania, e foi pautado pelas Variações Diabelli de Beethoven, por obras de Liszt, Schubert, Czerny e por novas criações de compositores contemporâneos.

INFANTIL

Bluey

Disney Jr., sábado, 7h15

Maratona da série animada australiana que usa o humor (e o ocasional piscar de olho aos adultos) para retratar as dinâmicas familiares, num lar de cães antropomórficos onde vivem a cachorrinha Bluey, a irmã mais nova e os divertidos pais. É o início de uma programação especialmente alinhada para assinalar o Dia da Amizade, em que também entram episódios de Mickey Mouse Funhouse e Alice na Sua Maravilhosa Pastelaria, entre outras séries do canal.

Os Elfkins - Operação Pastelaria (V. Port.)

Nos Studios, domingo, 9h35

Durante milénios, os elfkins ajudaram os humanos a adiantar o trabalho do dia seguinte, mas depois recolheram-se para debaixo da terra e ali ficaram a viver. Isto até três deles decidirem contornar as regras. A aventura leva-os até Theo, um pasteleiro rabugento mas de bom coração.