Temperatura volta a subir no fim-de-semana. Termómetros podem chegar aos 42 graus

No sábado, 14 distritos estarão sob aviso amarelo, segundo o IPMA. Algumas regiões do país poderão atingir os 42 graus Celsius durante o fim-de-semana.

No fim-de-semana as temperaturas vão voltar a disparar em Portugal Continental e poderão chegar aos 40 graus Celsius.

Esta sexta-feira a temperatura máxima vai subir entre 2 e 4ºC em todo o território (excepto na faixa costeira, onde não haverá variação). A temperatura mais elevada registar-se-á no distrito de Castelo Branco (37ºC).

Contudo, no sábado, 14 distritos estarão sob aviso amarelo entre as 9h e as 18h devido à previsão de altas temperaturas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Haverá um aumento de 5 a 8°C em todo o litoral Norte e Centro, e de 2 a 4°C no restante território do Continente, refere o instituto em comunicado.

Os distritos sob aviso amarelo são: Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja. Este é o aviso menos grave e é emitido pelo IPMA sempre que se verifica um risco acrescido na prática de determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Apenas Faro, Setúbal, Lisboa e Santarém fogem ao aviso amarelo, mas mantém-se a previsão de temperaturas elevadas. Os alertas de temperatura elevada são emitidos com diferentes intervalos de temperatura para cada distrito.

De acordo com o IPMA, no início do fim-de-semana prevê-se céu pouco nublado ou limpo (com períodos de maior nebulosidade na faixa costeira e durante a tarde no interior Norte e Centro). Prevê-se ainda vento moderado a forte no Norte e Centro até ao final da manhã.

A temperatura máxima deverá atingir valores entre 40 e 42°C nas regiões mais interiores dos vales do Douro e do Tejo, no interior do Alentejo e em alguns locais do Interior Centro. No restante território espera-se uma variação da temperatura máxima entre 35 e 40°C, acrescenta o IPMA.

Espera-se ainda que a temperatura mínima suba, prevendo-se a ocorrência de noites tropicais (quando a temperatura mínima é superior a 20 graus Celsius) entre os dias 30 de Julho e 2 de Agosto, maioritariamente no território algarvio.

Na próxima segunda-feira, o IPMA prevê uma diminuição da temperatura máxima de 3 a 5°C no Litoral Norte e Centro. Até segunda-feira a previsão da temperatura média é de valores acima do normal para regiões do interior, em especial do nordeste Transmontano, Alto Douro e sotavento Algarvio, refere o boletim do instituto.