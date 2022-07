O suicídio da dominação

Por estes dias cumpriram-se cinco meses do início da “operação militar especial” que a Rússia desencadeou na Ucrânia e, independentemente do desfecho e dimensão final da tragédia, ficará para a história o clamoroso erro de avaliação da relação real de forças entre o agressor e o agredido.

Vamos supor que, em meados de fevereiro, algum responsável russo, efetivamente responsável, tivesse dito a Putin: “No meu ponto de vista, não temos condições para desencadear e concluir com sucesso essa operação especial assim tão fulminantemente.” Esta posição corajosa teria sido certamente hostilizada pelos incompetentes seguidores incondicionais de Putin e o próprio talvez lhe aplicasse um exemplar corretivo por tamanha heregia e por colocar em causa a capacidade e excelência das forças armadas da pátria.

É assim com os autoritários. À força de imporem a sua vontade e opções e de não aceitarem diferenças, à sua órbita só subsistirão visões subordinadas à sua. Ficam sem contraponto e, a prazo, sem bases para bem discernir. De tanto anularem divergências, afogam-se numa falsa harmonia. O não aceitar contestação tem uma consequência negativa imediata para quem tenta contestar, mas o autocrata irá acabar por cair na sua própria armadilha. Muitas destas histórias acabam em suicídio involuntário, infelizmente não sem antes muita desgraça provocarem.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

Os incêndios previnem-se no Inverno

(…) Os incêndios previnem-se no Inverno. O que é que se aprendeu com a catástrofe de Pedrógão em 2017? É urgente fazer muito mais quando a floresta não está a arder. O combate às mortíferas chamas passa pelo povoamento do interior, concedendo a esses concidadãos serviços públicos de proximidade e acesso a trabalho decentemente remunerado. A indústria do fogo em Portugal é uma mina! Paga-se às empresas aéreas pelo seu combate 35 mil euros/hora. Por que razão há aviões de combate ao fogo imóveis nos quartéis da Força Aérea? O supremo chefe das Forças Armadas, o Presidente Marcelo, que bota sentença nos mais variados domínios, que diga algo... Os portugueses exigem resposta!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

António Costa e os automóveis

António Costa afirmou que a sobrevivência da humanidade está em não utilizar automóveis nas cidades. No entanto, os membros do Governo são os primeiros a não dar o exemplo. Que bonito seria ver o chefe do Governo e os seus ministros andarem a pé ou de bicicleta. Falar é fácil, mas fazer é muito difícil. Quando estive em Amesterdão, fiquei admirado com a quantidade de holandeses pedalando. Vi mulheres e homens bem vestidos deslocando-se em duas rodas. (…) Se Cavaco Silva foi ao Congresso do PPD, em 1985, fazer a rodagem do carro e saiu líder, pode ser que António Costa deixe o Governo derrotado e vá para Bruxelas de bicicleta.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

As “distrações” da Europa ocidental

“O passado é o melhor preditor do comportamento futuro.” O autor desta frase é um dos maiores xadrezistas de todos os tempos, Gary Kasparov, desde sempre opositor declarado e corajoso do regime de Putin. Nada mais certo, pois a presença militar russa na Transnístria, território separatista da Moldávia, “por 20 anos” (quase expirados), e a ocupação da Crimeia pela Federação Russa em 2014 faziam temer o pior num futuro mais ou menos próximo. E a guerra na Ucrânia, desde o início deste ano, veio a comprová-lo.

Pelo meio, sucedeu a disparatada dependência de muitos países da Europa ocidental do “barato” gás russo que, agora e no futuro, sair-lhes-á a eles – e a nós – muitíssimo caro, mas que muito contribuiu para a competitividade da sua indústria face aos restantes países da União Europeia. É caso para perguntar: como é possível que políticos experientes da Europa ocidental consigam acumular tantas e tão graves “distrações” geopolíticas? E, pegando novamente no dito de Kasparov, o que poderemos esperar do seu comportamento futuro?

Gonçalo Leal, Lisboa

Mais perto de Deus

José Tolentino de Mendonça, o “nosso” cardeal, o mais dileto dos cardeais da corte do Papa Francisco, continua a subir as “Escadas do Céu”, mas com os pés bem assentes na Terra. Agora, mais uma “etapa celestial” vai enfrentar: foi nomeado por Francisco para o Dicastério dos Bispos, passando a dirigir a referida estrutura que supervisiona e seleciona os bispos de e para todas as dioceses do Mundo. Parabéns a Dom José Tolentino de Mendonça pela alta confiança que o actual Papa nele deposita.

José Amaral, V. N. Gaia

PÚBLICO Errou

O PÚBLICO noticiou anteontem que o organismo europeu de luta contra a fraude, o OLAF, estava a investigar o caso das golas antifogo, mas nessa altura o caso, que de facto foi investigado, já tinha sido arquivado pela entidade.