Os "enviados" morrem pouco, os repórteres locais morrem muito

No jornalismo, há o perfil mítico do "repórter de guerra", o jornalista que viaja para cobrir uma guerra no estrangeiro. Alguns passaram à categoria de heróis pop, como o polaco Ryszard Kapuscinski, o inglês Robert Fisk e a norte-americana Marie Colvin. As suas histórias reforçam a ideia de que o trabalho mais perigoso do jornalismo é o dos "enviados especiais" que deixam o conforto das redacções e dos seus países seguros e vão para onde rebentou o último conflito internacional.