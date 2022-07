Casaco usado por Buzz Aldrin na missão Apolo 11 vendido por recorde de 2,7 milhões de euros

A peça que o astronauta usou na primeira missão à Lua superou os anteriores recordes, como o de um casaco de Michael Jackson, usado no videoclip de Thriller , e de uma bolsa de Neil Armstrong com pó lunar.

O casaco usado pelo astronauta Buzz Aldrin na primeira missão à Lua foi vendido, nesta terça-feira, pela leiloeira Sotheby, em Nova Iorque, por um recorde de 2,7 milhões de dólares (sensivelmente o mesmo em euros).

De acordo com a CNN, ao fim de dez minutos de licitação, a peça foi vendida por 2.772.500 dólares (cerca de 2,73 milhões de euros), superando as expectativas. A leiloeira tinha avaliado o artigo entre um e dois milhões de dólares.

Torna-se não só o casaco mais caro alguma vez vendido em leilão, mas também o item norte-americano mais valioso que já foi ao espaço.

Os recordes pertenciam a um dos casacos que Michael Jackson usou no videoclip de Thriller​, vendido por 1,8 milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros ao câmbio da altura) em 2011, e a um saco de pó lunar de Neil Armstrong, vendido pelo mesmo valor em 2017.

Já o item russo que foi ao espaço mais valioso da história é a cápsula espacial Vostok 3KA-2, tendo sido vendida em leilão por quase 2,9 milhões de dólares, em 2011 (dois milhões de euros ao câmbio da altura).

O casaco espacial de Buzz Aldrin é a primeira peça de vestuário usada na missão Apolo 11 que é vendida por uma entidade privada, dado que os casacos dos colegas Neil Armstrong e Michael Collins são propriedade do complexo de museus Smithsonian, embora não estejam actualmente em exposição.

A parte frontal do casaco, feito com um tecido à prova de fogo, exibe o logótipo da NASA e o emblema da missão Apolo 11, que se encontra ligeiramente abaixo da etiqueta com o nome “E. Aldrin” (Edwin Aldrin). No ombro esquerdo está bordada a bandeira dos EUA.

Leilão no “momento certo"

Além da peça usada pelo astronauta, foram vendidos ainda os planos de voo da missão Apolo 11 por 819 mil dólares (807 mil euros), superando em cinco vezes o valor estimado. Foi o segundo artigo de maior valor no leilão de terça-feira, que contou com outros 67. De todos os itens apresentados, 68 foram vendidos por um valor total de oito milhões de dólares.

Para Buzz Aldrin, “este pareceu o momento certo para partilhar estes artigos com o mundo”, descrevendo-os como “memórias de momentos pessoais de uma vida dedicada à ciência e à exploração”. Já a leiloeira, num comunicado antes do evento, classificou os objectos como sendo “dos mais significativos e valiosos artefactos de exploração espacial alguma vez postos a leilão”.

Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros seres humanos a caminhar na Lua, quatro dias depois do lançamento do Apolo 11. Aldrin, que tem agora 92 anos, é o único sobrevivente da tripulação. Na última quarta-feira assinalaram-se os 53 anos da missão.

Texto editado por Bárbara Wong